Мікросумки на другому плані: відомий дизайнер назвав нові тренди 2026 року

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився актуальними сумками на осінь 2026 року. Зараз мікросумки поступово відходять на другий план. Таким чином, цей аксесуар має бути не тільки стильним, а й практичним.

Серед найпопулярніших моделей на сьогодні – сумка-багет та сумки з крокодиловою фактурою. Про це дизайнер розповів в Instagram (andre_tan_official).

Сумка-багет

Ця легендарна сумка 90-х років знову повертається у моду. Модель дуже компактна та витягнута. Її носять під плечем. Андре Тан радить придивитись до лаконічних варіантів, а також з цікавою фурнітурою.

Сумка-багет Фото: Instagram

Велика м’яка сумка

Цей аксесуар має бути об’ємним, м’яким та трохи недбалим. Дизайнер вважає, що в моді нарешті знову врахували, що жінкам іноді треба носити більше речей із собою, а не тільки губну помаду та банківську картку.

Велика м"яка сумка Фото: Instagram

Сумка з крокодиловою фактурою

За словами Андре Тана, йдеться саме про фактуру, а не про натуральну шкіру. Така модель робить образ розкішнішим та дорожчим. Особливо зараз у тренді сумки з крокодиловою фактурою шоколадного, бордового, чорного та темно-зеленого кольорів.

Видео дня

Сумка з крокодиловою фактурою Фото: Instagram

Великий м’який клатч

Раніше популярними були маленькі вечірні клатчі. У 2026 році дизайнер радить обирати великий об'ємний клатч, який тримають у руці під пахвою. Ця модель додає повсякденному образу легкої недбалості, дороговізни і шику, зазначив Андре Тан.

Великий м"який клатч Фото: Instagram

Акцентна сумка

І остання трендова сумка цього року – це акцентна. Ця модель може бути незвичайної форми, яскравого кольору, з вишивкою, декоративною фактурою або виразною фурнітурою. Такий аксесуар має стати головним акцентом образу.

Акцентна сумка Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан розповів про речі, які у 2026 році втратили актуальність. Серед них – всіма улюблені джинси скіні, а також маленькі аксесуари.

Також український дизайнер розповів, яких помилок варто уникати під час вибору взуття. Адже ідеальний образ – це не тільки одяг, а ще й правильно підібране взуття.

Крім того, Андре Тан назвав головні помилки, що здешевлюють навіть найдорожчий образ.