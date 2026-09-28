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Мікросумки на другому плані: відомий дизайнер назвав нові тренди 2026 року

Трендова сумка-багет
Сумка-багет у тренді 2026 року | Фото: Відкриті джерела

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився актуальними сумками на осінь 2026 року. Зараз мікросумки поступово відходять на другий план. Таким чином, цей аксесуар має бути не тільки стильним, а й практичним.

Серед найпопулярніших моделей на сьогодні – сумка-багет та сумки з крокодиловою фактурою. Про це дизайнер розповів в Instagram (andre_tan_official).

Сумка-багет

Ця легендарна сумка 90-х років знову повертається у моду. Модель дуже компактна та витягнута. Її носять під плечем. Андре Тан радить придивитись до лаконічних варіантів, а також з цікавою фурнітурою.

Як виглядає сумка-багет
Сумка-багет
Фото: Instagram

Велика м’яка сумка

Цей аксесуар має бути об’ємним, м’яким та трохи недбалим. Дизайнер вважає, що в моді нарешті знову врахували, що жінкам іноді треба носити більше речей із собою, а не тільки губну помаду та банківську картку.

Як виглядає велика м’яка сумка
Велика м"яка сумка
Фото: Instagram

Сумка з крокодиловою фактурою

За словами Андре Тана, йдеться саме про фактуру, а не про натуральну шкіру. Така модель робить образ розкішнішим та дорожчим. Особливо зараз у тренді сумки з крокодиловою фактурою шоколадного, бордового, чорного та темно-зеленого кольорів.

Видео дня
В моді сумка з крокодиловою фактурою
Сумка з крокодиловою фактурою
Фото: Instagram

Великий м’який клатч

Раніше популярними були маленькі вечірні клатчі. У 2026 році дизайнер радить обирати великий об'ємний клатч, який тримають у руці під пахвою. Ця модель додає повсякденному образу легкої недбалості, дороговізни і шику, зазначив Андре Тан.

Як виглядає великий м’який клатч
Великий м"який клатч
Фото: Instagram

Акцентна сумка

І остання трендова сумка цього року – це акцентна. Ця модель може бути незвичайної форми, яскравого кольору, з вишивкою, декоративною фактурою або виразною фурнітурою. Такий аксесуар має стати головним акцентом образу.

Як виглядає акцентна сумка
Акцентна сумка
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Андре Тан назвав головні помилки, що здешевлюють навіть найдорожчий образ.