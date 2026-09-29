Миллионы просмотров в блоге: "Королева Троещины" Анетта Барсовна рассказала, сколько зарабатывает

Украинская блогерша и звезда TikTok Анетта Барсовна, известная в сети как "Королева Троещины", рассказала, какие гонорары она в среднем получает в месяц.

Основной доход ей приносит именно блог, который набирает миллионы просмотров. Об этом сама Анетта Барсовна откровенно рассказала журналистам проекта "Наедине с Гламуром" от ТСН.

Сколько "Королева Троещины" берет за рекламу

Звезда рассказала, что просмотры в её блоге — это исключительно результат её труда. Она никогда и никому не платила деньги за рекламу, чтобы продвигать свои профили.

"Официально заявляю: я никогда не покупала никакой рекламы и не участвовала ни в каких промоакциях. Я против этого", — заявила Анетта Барсовна.

Большую часть дохода блогерша получает именно за счет рекламных размещений. Финансовую отчетность ведет команда звезды, но сама она предполагает, что максимальная сумма, которую ей предлагали за одну рекламу, составляла около трех тысяч долларов.

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В целом ежемесячная прибыль Анетты Барсовны составляет примерно пять-восемь тысяч долларов.

При этом, как уверяет сама "Королева Троещины", она не соглашается рекламировать всё подряд. То, что ей предлагают рекламировать, должно в первую очередь нравиться самой Анетте.

Стоит отметить, что у блогерши также есть два высших образования: экономическое и юридическое. Однако сейчас она решила сосредоточиться именно на своём блоге и развлекательных видеороликах. Впрочем, если однажды социальные сети перестанут работать, Анетта Барсовна убеждена, что сможет справиться.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, недавно Анетта Барсовна встретилась с Николасом Кармой, поразив сеть своим образом.