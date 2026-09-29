Мільйони переглядів у блозі: "Королева Троєщини" Анетта Барсівна розкрила, скільки заробляє
Українська блогерка і зірка TikTok Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троєщини", розкрила, які гонорари в середньому отримує на місяць.
Основний дохід їй приносить саме блог, який збирає мільйони переглядів. Про це сама Анетта Барсівна відверто розповіла журналістам проєкту "Наодинці з Гламуром" від ТСН.
Скільки "Королева Троєщини" бере за рекламу
Зірка розкрила, що перегляди в її блозі — це виключно заслуга її праці. Вона ніколи і нікому не платила кошти за рекламу, щоб просунути свої профілі.
"Офіційно заявляю: ніколи мною ніякої реклами не було куплено, у ніяких гівевеях участі не брала. Я проти цього", — заявила Анетта Барсівна.
Найбільше доходу блогерка отримує саме з рекламних розміщень. Фінансову звітність веде команда зірки, але сама вона припускає, що найбільше за одну рекламу їй пропонували близько трьох тисяч доларів.
Загалом щомісячний прибуток Анетти Барсівни складає приблизно п’яти-восьми тисяч доларів.
При цьому, як запевняє сама "Королева Троєщини", вона не погоджується рекламувати все підряд. Те, що їй пропонують рекламувати, має передусім подобатися самій Анетті.
Варто зазначити, що у блогерки також є дві вищі освіти: економічна та юридична. Однак наразі вона вирішила зосередитися саме на своєму блозі і розважальних відеороликах. Втім, якщо одного разу соцмережі перестануть працювати, Анетта Барсівна переконана, що зможе дати собі раду.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- "Королева Троєщини" Анетта Барсівна показала свою квартиру за $250 тисяч;
- Анетта Барсівна випустила іронічне відео на підтримку "Музи з прокуратури" Єлизавети Івахненко.
Також нещодавно Анетта Барсівна зустрілася з Ніколасом Кармою, приголомшивши мережу своїм образом.