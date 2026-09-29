Красивое и сильное: 46-летняя Соломия Витвицкая раскрыла необычное имя сына

46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая недавно впервые стала мамой. У неё и её мужа Алексея Ситайла родился мальчик. Пара уже раскрыла необычное имя малыша.

Витвицкая поделилась радостным событием в Instagram (solomiyavitvitska). Она опубликовала нежное фото с сыном и рассказала, как его назвала.

Необычное имя сына Витвицкой

Телеведущая выбрала для малыша особенное имя — Устим. По словам Витвицкой, его предложил её муж — военный Алексей Ситайло. Пара хотела именно украинское имя — красивое, сильное и такое, которое подойдет их сыну.

"Устим — это имя, которое предложил Олекса. А позже мы выяснили, что оно происходит от латинского "justus" — "справедливый". Для нас это стало особенно символично, ведь Олекса связал свою жизнь и профессию с правосудием", — рассказала ведущая.

Звезда отметила, что имя для сына они выбрали незадолго до родов. Именно после этого малыш якобы почувствовал, что пора появляться на свет.

Видео дня

"Как только мы определились с именем — наш сын, похоже, тоже сразу решил, что нам уже пора встретиться. Да еще и выбрал неслучайную дату: нам подсказали, что, согласно цифровой психологии, 26-го рождаются люди с обостренным чувством справедливости", — добавила Витвицкая.

Витвицкая опубликовала милое фото с сыном Фото: Instagram

Личная жизнь Витвицкой

С военнослужащим Алексеем Ситайлом Витвицкая познакомилась ещё до начала полномасштабной войны. Пара начала тесно общаться после 24 февраля 2022 года. Об их отношениях стало известно в феврале 2024 года, а в 2025-м, в День всех влюбленных, мужчина сделал ведущей предложение.

Свадьбу пара отпраздновала 20 июня 2026 года в Закарпатье.

Кстати, это второй брак Витвицкой. Её первый муж — Влад Кочатков. Они поженились в 2013 году и прожили вместе около восьми лет. В 2021 году ведущая сообщила, что они разводятся.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram Соломия Витвицкая и Влад Кочатков Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Соломия Витвицкая опубликовала новые фото с новорождённым сыном. Телеведущая пока скрывает его лицо.

Украинская актриса Мила Сивацкая недавно впервые стала мамой. Звезда родила дочь и показала трогательные фото малышки.

Кроме того, Леди Гага и её жених Майкл Полански стали родителями первого ребёнка ещё в июне этого года, но о пополнении в их семье публично заговорили только в сентябре. Инсайдеры узнали, что у них родилась девочка.