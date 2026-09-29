Красиве та сильне: 46-річна Соломія Вітвіцька розсекретила незвичне ім'я сина

46-річна українська ведуча Соломія Вітвіцька нещодавно вперше стала мамою. У неї та її чоловіка Олексія Ситайла народився хлопчик. Пара вже розсекретила незвичне ім’я малюка.

Радісною подією Вітвіцька поділилась в Instagram (solomiyavitvitska). Вона оприлюднила ніжне фото з синочком та розповіла, як його назвала.

Незвичне ім’я сина Вітвіцької

Телеведуча обрала для малюка особливе ім’я – Устим. За словами Вітвіцької, його запропонував її чоловік – військовий Олексій Ситайло. Пара хотіла саме українське ім’я — красиве, сильне і таке, яке пасуватиме їхньому синові.

"Устим — ім’я, яке запропонував Олекса. А згодом ми зʼясували, що воно походить від латинського "justus" — "справедливий". Для нас це стало особливо символічно, бо своє життя та професію Олекса пов’язав з юстицією", — розповіла ведуча.

Зірка зазначила, що ім’я для сина вони обрали незадовго до пологів. Саме після цього малюк нібито відчув, що все час з’явитися на світ.

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"Щойно ми визначилися з іменем — наш син, здається, теж одразу вирішив, що нам уже час зустрітися. Та ще й обрав невипадкову дату: нам підказали, що за цифровою психологією, 26-го народжуються люди із загостреним почуттям справедливості", — додала Вітвіцька.

Вітвіцька показала миле фото з сином Фото: Instagram

Особисте життя Вітвіцької

З військовослужбовцем Олексієм Ситайлом Вітвіцька познайомилась ще до повномасштабної війни. Пара почала тісно спілкуватись після 24 лютого 2022 року. Про їхні стосунки стало відомо у лютому 2024-го, а у 2025-му, на День усіх закоханих, чоловік освідчився ведучій.

Весілля пара зіграла 20 червня 2026 року на Закарпатті.

До речі, це другий шлюб Вітвіцької. Її перший чоловік – Влад Кочатков. Вони одружилися у 2013 році і були разом близько восьми років. У 2021 році ведуча повідомила, що вони розлучаються.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло Фото: Instagram Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков Фото: Instagram

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