Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала, как выглядит актер (фото)

Дочь американского актёра Брюса Уиллиса, Таллула, опубликовала новую фотографию с тяжёлобольным отцом.

Девушка поделилась свежей фотографией с "крепким орешком", который ушёл из кино. На фото Таллула нежно целовала папу, а тот улыбался, отвернувшись от камеры.

Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

На фото можно увидеть, как сейчас выглядит 71-летний Брюс и как он изменился за время болезни.

"Какой милый!" — подписала семейный снимок Таллула.

Пользователи сети активно оставляли в комментариях теплые слова поддержки Уиллису.

Брюс Уиллис с дочерью Фото: Instagram

У Брюса Уиллиса деменция

Голливудской звезде поставили диагноз "лобно-височная деменция" (ЛВД) в 2023 году, всего через несколько месяцев после того, как он завершил актерскую карьеру из-за диагноза "афазия".

По словам супруги Брюса, Эммы Хеминг, болезнь сильно сказывается на коммуникативных и речевых навыках мужа. Однако она опровергла распространенный миф, подчеркнув, что болезнь пока не ухудшила память "крепкого орешка".

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, впервые вышла замуж. Её мужем стал музыкант Джастин Эйси.

Жена актёра показала, как сейчас выглядят его младшие дочери и единственная внучка.

Кроме того, Брюса заметили, когда его возил по Лос-Анджелесу смотритель.