Донька важкохворого Брюса Вілліса показала, як актор виглядає (фото)

Донька американського актора Брюса Вілліса Таллула показала нове фото з важкохворим батьком.

Дівчина поділилася новою світлиною з "міцним горішком", який відійшов від кінокарʼєри. На фото Таллула ніжно цілувала тата, а той усміхався, відвернувшись від камери.

Як зараз виглядає Брюс Вілліс

На фото можна побачити, як зараз виглядає 71-річний Брюс та як він змінився під час хвороби.

"Такий милий!" — підписала сімейний кадр Таллула.

Користувачі мережі активно писали в коментарях теплі слова з підтримкою Віллісу.

Брюс Вілліс з дочкою Фото: Instagram

У Брюса Вілліса деменція

Зірці Голлівуду поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД) у 2023 році, лише через кілька місяців після того, як він завершив акторську кар'єру через діагноз афазії.

За словами дружини Брюса Емми Гемінг, недуга сильно впливає на комунікативні та мовні навички чоловіка. Проте вона спростувала популярний міф, наголосивши, що хвороба наразі не погіршила пам'ять "міцного горішка".

Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллула, уперше вийшла заміж. Її чоловіком став музикант Джастін Ейсі.

Дружина актора показала, як наразі виглядають його менші дочки та єдина онука.

Крім того, Брюса помітили, як його возив по Лос-Анджелесу доглядач.