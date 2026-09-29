Оператор украинского банка назвала клиента "рагулем": ему подарили iPhone, чтобы извиниться

Украинский бизнесмен и банкир Олег Гороховский, соучредитель Monobank, подарил клиенту iPhone после того, как оператор назвала его "рагулем".

Клиент банка пожаловался на сотрудницу в Threads. "Это нормально или странно, когда операторы колл-центра называют вашего платинового клиента рагулем?" — пишет мужчина, обращаясь к Олегу Гороховскому.

Тот сначала не поверил. "Стрем. Да вы же лжете. Такого теоретически быть не может. Давайте так — вы показываете скриншот переписки, а я вам подарю iPhone, если там написано так, как вы говорите", — написал банкир.

Украинец подал жалобу на Monobank Фото: Threads

Впрочем, после проверки выяснилось, что во время напряжённого разговора опытная операторша действительно не выдержала.

"Специалистам пришлось задействовать специальное программное обеспечение, чтобы расшифровать то, что сотрудница прошептала не вам, а о вас. Похоже, что слово вырвалось у неё во время напряжённого разговора и было произнесено в пять раз тише, чем основной диалог. Это опытная сотрудница службы поддержки, она работает с нами уже 7 лет. К сожалению, она не выдержала. Прошу у вас прощения за эту ситуацию. Ваш iPhone. Коллеги свяжутся с вами и отправят его", – написал Гороховский.

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Во время напряженного разговора опытная операторша действительно не выдержала Фото: Threads

В комментариях мнения разделились. Одни поддерживают клиента, другие — обвиняют его в издевательствах над сотрудниками колл-центра.

"Работала 5 лет с такими же до**ми. Доводят до бешенства, вы**ют и высушат мозги, а потом ещё и жалобу напишут, дадут скидку 10 грн, и он этим утешит своё эго. Автор, не лезь к людям, которые работают в сфере обслуживания, тебе никто и ни**я не должен. Как ты к человеку – так и он к тебе, всё, по-другому никак. Мне жаль эту девочку, но я искренне надеюсь, что руководство отнесется максимально лояльно и с пониманием", – написала одна из участниц обсуждения, вероятно, сама работавшая оператором.

"Вы где-нибудь слышали запись разговора автора с оператором? Я тоже хочу послушать, потому что мне кажется, что оператор там слишком много на себя взяла. А половина пользователей Threads сидит и оправдывает её хамство", — отметила следующая комментаторша.

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