Операторка українського банку назвала клієнта "рагулем": йому подарували iPhone, щоб вибачитися

Український бізнесмен та банкір Олег Гороховський, співзасновник Monobank, подарував клієнту iPhone після того, як операторка назвала його "рагулем".

Клієнт банку поскаржився на співробітницю у Threads. "Норм чи стрьом, коли оператори кол-центру називають вашого платинум-клієнта рагулем?" – пише чоловік, звертаючись до Олега Гороховського.

Той спочатку не повірив. "Стрьом. Та ви брешете. Такого теоретично не може бути. Давайте так – ви показуєте скрін переписки, а я вам подарую iPhone, якщо там так написано, як ви кажете", – написав банкір.

Українець поскаржився на Monobank Фото: Threads

Втім, після перевірки з’ясувалося, що під час напруженої розмови досвідчена операторка справді не витримала.

"Фахівцям довелося використати спеціальний софт, щоб розшифрувати те, що співробітниця прошепотіла не вам, але про вас. Виглядає так, що слово вирвалося в неї під час напруженої розмови й було вимовлене у вп’ятеро тихіше за основний діалог. Це досвідчена співробітниця підтримки, вона з нами вже 7 років. На жаль, вона не витримала. Прошу у вас вибачення за цю ситуацію. iPhone ваш. Колеги зв’яжуться з вами й його відправлять", – написав Гороховський.

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Під час напруженої розмови досвідчена операторка справді не витримала Фото: Threads

У коментарях думки розділилися. Одні підтримують клієнта, інші – звинувачують у знущанні над працівниками кол-центру.

"Працювала 5 років з такими ж довбо**ми. Доводять до сказу, ви**ть та висушать мозги, а потім ще і напишуть скаргу, дадуть знижку 10 грн і він цим потішить своє его. Автор, не до**ся до людей, які працюють в сфері обслуговування, тобі ніхто і ні**я не повинен. Як ти до людини – так і вона до тебе, все, по-іншому ніяк. Мені шкода цю дівчинку, але я щиро сподіваюсь, що керівництво віднесеться максимально лояльно і з розумінням", – написала одна з учасниць обговорення, ймовірно, яка сама працювала оператором.

"Ви чули десь запис розмови автора з оператором? Я також хочу почути, бо мені щось здається, що оператор там забагато на себе взяла. А пів Threads сидить і виправдовує її хамство", – зазначила наступна коментаторка.

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