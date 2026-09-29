Известного актера не узнать после радикальной смены прически (фото)

Актёр фильма "Служанка" Брендон Скленар появился на красной дорожке церемонии MTV VMAs вместе со своей коллегой Гесси Харрисон.

Последние несколько лет оказались для актёра очень насыщенными: он снялся в ряде фильмов, в частности в "Брось, если любишь" и "Служанка".

Брендон Скленар непохож на себя

Поклонники уже привыкли к его каштановым волосам, густым усам и мускулистому телосложению — со всем этим (кроме мышц) он распрощался ради кардинальной смены имиджа.

36-летний Брэндон накануне появился на красной дорожке церемонии MTV VMAs в Лос-Анджелесе, выглядя почти неузнаваемо: он продемонстрировал платиновый блонд.

Актёр не только изменил цвет волос, но и коротко подстригся и сбрил усы. Его было трудно узнать, пока Брэндон не снял большие солнцезащитные очки в роговой оправе, которые дополняли его образ: белую майку, черные брюки и кожаную куртку.

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Брендон Скленар Фото: Instagram

Скленар прошелся по красной дорожке вместе с актрисой Гесси Харрисон — своей партнершей по будущему вестерну студии Paramount "Спасение" (премьера запланирована на 2027 год), в котором также снимаются Джош Лукас и Джош Дюамель. Гесси была одета в простое чёрное платье с открытой спиной.

Брендон Скленар с коллегой Фото: Instagram

В реальной жизни Брендон встречается с личным тренером и диетологом Кортни Сальвиоло; они познакомились в приложении для знакомств Hinge в 2020 году.

Брендон Скленар до смены имиджа Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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