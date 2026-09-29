Відомого актора не впізнати після кардинальної зміни зачіски (фото)
Актор фільму "Служниця" Брендон Скленар з’явився на червоній доріжці церемонії MTV VMAs разом із колегою Гессі Гаррісон.
Останні кілька років видалися для актора дуже насиченими: він знявся в низці стрічок, зокрема "Покинь, якщо кохаєш" та "Служниця".
Брендон Скленар виглядає невпізнавано
Шанувальники вже звикли до його каштанового волосся, густих вусів і м’язистої статури — з усім цим (окрім м’язів) він попрощався заради кардинальної зміни образу.
36-річний Брендон напередодні вийшов на червону доріжку церемонії MTV VMAs у Лос-Анджелесі, виглядаючи майже невпізнанно: він продемонстрував платиновий блонд.
Актор не лише змінив колір волосся, а й коротко підстригся та зголив вуса. Його було важко впізнати, доки Брендон не зняв великі сонцезахисні окуляри в роговій оправі, що доповнювали його образ: білу майку, чорні штани та шкіряну куртку.
Скленар пройшовся червоною доріжкою разом з акторкою Гессі Гаррісон — своєю партнеркою по майбутньому вестерну студії Paramount "Порятунок" (вихід заплановано на 2027 рік), у якому також грають Джош Лукас і Джош Дюамель. Гессі була вдягнена в просту чорну сукню з відкритою спиною.
У реальному житті Брендон зустрічається з персональною тренеркою та дієтологинею Кортні Сальвіоло; вони познайомилися в додатку для знайомств Hinge у 2020 році.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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- 62-річний американський актор Ніколас Кейдж виглядав невпізнавано, з'явившись на червоній доріжці разом з набагато молодшою дружиною.
Крім того, 50-річний ірландський актор Колін Фаррелл здивував перехожих, з’явившись на вулицях Лос-Анджелеса з поголеною головою.