Відомого актора не впізнати після кардинальної зміни зачіски (фото)

Актор фільму "Служниця" Брендон Скленар з’явився на червоній доріжці церемонії MTV VMAs разом із колегою Гессі Гаррісон.

Останні кілька років видалися для актора дуже насиченими: він знявся в низці стрічок, зокрема "Покинь, якщо кохаєш" та "Служниця".

Брендон Скленар виглядає невпізнавано

Шанувальники вже звикли до його каштанового волосся, густих вусів і м’язистої статури — з усім цим (окрім м’язів) він попрощався заради кардинальної зміни образу.

36-річний Брендон напередодні вийшов на червону доріжку церемонії MTV VMAs у Лос-Анджелесі, виглядаючи майже невпізнанно: він продемонстрував платиновий блонд.

Актор не лише змінив колір волосся, а й коротко підстригся та зголив вуса. Його було важко впізнати, доки Брендон не зняв великі сонцезахисні окуляри в роговій оправі, що доповнювали його образ: білу майку, чорні штани та шкіряну куртку.

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Брендон Скленар Фото: Instagram

Скленар пройшовся червоною доріжкою разом з акторкою Гессі Гаррісон — своєю партнеркою по майбутньому вестерну студії Paramount "Порятунок" (вихід заплановано на 2027 рік), у якому також грають Джош Лукас і Джош Дюамель. Гессі була вдягнена в просту чорну сукню з відкритою спиною.

Брендон Скленар з колегою Фото: Instagram

У реальному житті Брендон зустрічається з персональною тренеркою та дієтологинею Кортні Сальвіоло; вони познайомилися в додатку для знайомств Hinge у 2020 році.

Брендон Скленар до зміни іміджу Фото: Instagram

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