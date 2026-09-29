Собачка с "человеческим" лицом стала звездой интернета (видео)

Сеть в восторге от замечательной собачки, которая уже стала звездой интернета. Собачка по кличке Макс имеет кудрявую шерсть, большие глаза и необычный прикус. Благодаря этому он похож на человека.

Пользователи сети называют Макса "маленьким человечком". Хозяйка питомца ежедневно публикует с ним забавные видео, которые в интернете собирают тысячи лайков и комментариев. Эти кадры выставляют в Instagram (maxhawtdawg).

Как выглядит собачка с человеческим лицом

Как рассказывает хозяйка Макса, его нашли ещё щенком в сельской местности штата Миссисипи (США). Животное было очень истощённым, грязным, с блохами и клещами. Когда женщина его увидела, то забрала домой, чтобы помыть, накормить и привести в нормальный вид. Так забавный песик обрёл себе семью.

На сегодняшний день Макс покоряет социальные сети. Хозяйка часто делится забавными моментами из жизни собачки. У питомца уже более 200 тысяч подписчиков.

Видео дня

Макс стал популярным благодаря своей необычной внешности. Его вьющиеся шерсть, интересный прикус и большие глаза привлекают внимание публики. Из-за этого в комментариях Макса часто сравнивают с человеком, ведь его мордочка действительно имеет человеческие черты лица.

"Бедная собачка… или мужчина… или пришелец… или что это вообще такое";

"Макс, я твой самый большой поклонник!";

"Макс часто выглядит так, будто вспоминает свою прошлую жизнь, когда он был человеком".

Реакция сети на собачку Макса Фото: Instagram Реакция сети на собачку Макса Фото: Instagram Реакция сети на собачку Макса Фото: Instagram

Интересно, что, согласно результатам ДНК-теста, Макс представляет собой смесь 10 пород. Больше всего в нём той-пуделя — 21,2 %, ши-тцу — 20 % и пекинеса — 16,3 %. Кроме того, у него есть гены таксы, цвергпинчера, лхаса-апсо, цвергшнауцера, чихуахуа, рат-терьера и мальтийской болонки.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Собачка погрызла туфли невесты за день до свадьбы и взорвала сеть. К сожалению, обувь уже была непригодна для носки.

Очаровательная собачка по кличке Роки стала звездой соцсетей после того, как ее хозяин снял с ней шутливое видео. Мужчина сделал немецкой овчарке шлем из арбуза.

Кроме того, в сети стало вирусным видео с очаровательной собачкой по кличке Гёста, которая просто теряет сознание во время игры. Животное покорило сердца людей со всего мира.