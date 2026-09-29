Песик із "людським" обличчям став зіркою мережі (відео)

Мережа захопилась чудовим песиком, який вже став зіркою інтернету. Собачка на кличку Макс має кучеряву шерсть, великі очі та дивний прикус. Завдяки цьому він схожий на людину.

Користувачі мережі називають Макса "маленькою людиною". Власниця тваринки щодня публікує з ним кумедні відео, які в інтернеті збирають тисячі лайків та коментарів. Відповідні кадри оприлюднюють в Instagram (maxhawtdawg).

Як виглядає песик з людським обличчям

Як розповідає господарка Макса, його знайшли ще цуценям у сільській місцевості Міссісіпі (штат США). Тваринка була дуже виснажена, брудна, з блохами та кліщами. Коли жінка його побачила, то забрала додому, щоб відмити, нагодувати та привести до нормального вигляду. Таким чином, кумедний песик знайшов собі родину.

На сьогодні Макс підкорює соцмережі. Власниця часто ділиться смішними моментами із життя песика. Тваринка має вже понад 200 тисяч підписників.

Видео дня

Макс став популярним завдяки незвичайній зовнішності. Його кучерява шерсть, цікавий прикус та широкі очі привертають увагу публіки. Через це у коментарях Макса часто порівнюють з людиною, бо його мордочка дійсно має людські риси обличчя.

"Бідний песик… чи то чоловік… чи прибулець… чи що воно взагалі таке";

"Максе, я твій найбільший фанат!";

"Макс часто виглядає так, ніби згадує своє минуле життя, коли був людиною".

Реакція мережі на песика Макса Фото: Instagram Реакція мережі на песика Макса Фото: Instagram Реакція мережі на песика Макса Фото: Instagram

Цікаво, що за результатами ДНК-тесту, Макс має суміш 10 порід. Найбільше той-пуделя – 21,2%, ши-тцу – 20% та пекінеса – 16,3%. Крім цього, він має гени такси, цвергпінчера, лхаса-апсо, цвергшнауцера, чихуахуа, рат-тер’єра та мальтійської болонки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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