21-летняя дочь Брэда Питта через суд отказалась от его фамилии

Захара, дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта, официально отказалась от фамилии своего знаменитого отца.

Судья в Лос-Анджелесе удовлетворил ходатайство 21-летней девушки об официальном изменении фамилии с Захары Марли Джоли-Питт на Захару Марли Джоли; об этом свидетельствуют судебные документы, полученные изданием Page Six.

Дочь Питта отказалась от его фамилии

"В отсутствие возражений ходатайство об изменении имени удовлетворено", — говорится в постановлении суда от 28 сентября.

Согласно материалам дела, адвокат Захары, Питер Кеннет Левин, присутствовал на слушании в режиме видеосвязи.

Заседание вела судья Вирджиния Кини в здании суда Стэнли Моска (подразделение Высшего суда Лос-Анджелеса).

После смены имени источник, близкий к Питту, эксклюзивно сообщил Page Six: "Это очередной этап полного и окончательного отчуждения, сопровождающийся попытками отвлечь внимание от успехов бывшей жены. Каждый, кто действительно был связан с этой ситуацией в течение последних десяти лет, знает: только одна сторона говорит о детях и пытается использовать их как оружие".

Видео дня

В свою очередь, другой источник, близкий к Джоли, прокомментировал ситуацию так: "Сегодняшнее слушание было предусмотрено законом и назначено судебной системой Лос-Анджелеса ещё несколько месяцев назад. Это очередной провал — когда его окружение выдумывает теории заговора, отказывается признавать ответственность за его поведение и нападает на собственного ребёнка. Стоит помнить: у его дочери достаточно достоинства, чтобы не обсуждать подробности его поведения публично".

Анджелина Джоли с дочерью Фото: X (Twitter)

Это решение было принято более чем через два месяца после того, как Захара и её брат Меддокс разместили в газетах объявление о намерении официально отказаться от фамилии "Питт".

Девушка перестала публично использовать фамилию отца задолго до того, как официально оформила смену фамилии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анджелина Джоли продает свой дом в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов, готовясь к "новой жизни".

21-летняя Захара накануне присоединилась к маме на премьере фильма "Без крови" в Нью-Йорке.

Кроме того, недавно Джоли посетила боксерский клуб "Наследник" в Харькове.