21-річна донька Бреда Пітта через суд позбулася його прізвища

Захара, донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, офіційно відмовилася від прізвища свого знаменитого батька.

Суддя в Лос-Анджелесі задовольнив клопотання 21-річної дівчини про офіційну зміну імені із Захари Марлі Джолі-Пітт на Захару Марлі Джолі; про це свідчать судові документи, отримані виданням Page Six.

Дочка Пітта відмовилася від його прізвища

"За відсутності заперечень клопотання про зміну імені задоволено", — йдеться в ухвалі суду від 28 вересня.

Згідно з матеріалами справи, адвокат Захари, Пітер Кеннет Левін, був присутній на слуханні в режимі відеозв’язку.

Засідання проводила суддя Вірджинія Кіні в будівлі суду Стенлі Моска (частина Вищого суду Лос-Анджелеса).

Після зміни імені джерело, наближене до Пітта, ексклюзивно повідомило Page Six: "Це черговий етап того, як виглядає повне й остаточне відчуження, доповнене спробами відвернути увагу від успіхів колишньої дружини. Кожен, хто справді був дотичний до цієї ситуації протягом останніх десяти років, знає: лише одна сторона говорить про дітей і намагається використовувати їх як зброю".

Видео дня

Натомість інше джерело, близьке до Джолі, прокоментувало ситуацію так: "Сьогоднішнє слухання було передбачене законом і призначене судовою системою Лос-Анджелеса ще кілька місяців тому. Це нове падіння — коли його оточення вигадує теорії змови, відмовляється визнавати відповідальність за його поведінку та нападає на власну дитину. Варто пам’ятати: його донька має достатньо гідності, щоб не обговорювати подробиці його поведінки публічно".

Анджеліна Джолі з дочкою Фото: X (Twitter)

Це рішення було ухвалене більш ніж через два місяці після того, як Захара та її брат Меддокс розмістили в газетах оголошення про намір офіційно відмовитися від прізвища "Пітт".

Дівчина перестала публічно використовувати прізвище батька задовго до того, як офіційно оформила зміну.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анджеліна Джолі продає свій будинок у Лос-Анджелесі за 25 мільйонів доларів, готуючись до "нового життя".

21-річна Захара, напередодні приєдналася до мами на показі фільму "Без крові" в Нью-Йорку.

Крім того, нещодавно Джолі відвідала боксерський клуб "Спадкоємець" у Харкові.