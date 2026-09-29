Лишат ли Потапа звания заслуженного: Зеленский направил петицию в СБУ и Кабмин

Президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о лишении музыканта и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) звания "Заслуженный артист Украины", которая собрала более 25 тысяч голосов.

Глава государства направил обращения граждан в Кабинет министров и Службу безопасности Украины с просьбой рассмотреть этот вопрос в соответствии с законодательством.

Петицию № 22/269494-эп опубликовала 28 августа 2026 года гражданка Екатерина Таран. В ответе Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к инициативе, за активную гражданскую позицию и стремление защитить украинское культурно-информационное пространство от российского влияния и нарративов.

Потап может лишиться звания заслуженного Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Кого могут лишить звания "заслуженный"

В то же время президент разъяснил правовой механизм процедуры лишения государственных наград. Согласно законодательству Украины, лишить почетного звания можно в двух случаях:

Видео дня

В соответствии с обвинительным приговором суда — в случае осуждения за тяжкое или особо тяжкое преступление, преступления против основ национальной безопасности, мира или международного правопорядка, а также по статье о терроризме.

По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) — в связи с введением бессрочных санкций, которые вступают в силу указом президента.

Зеленский подчеркнул, что основанием для применения санкций может служить популяризация или пропаганда государства-агрессора, его органов власти, создание положительного образа России или оправдание оккупации украинских территорий.

Поскольку предложения о введении таких санкций на рассмотрение СНБО должны подаваться Кабинетом министров или СБУ, президент направил петицию премьер-министру С. Ф. Корецкому и и. о. председателя СБУ генерал-майору О. В. Покладу. Ведомства должны изучить наличие обоснованных фактологических оснований и проработать этот вопрос в рамках своей компетенции.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап ответил на заявление Олега Скрипки из рок-группы "Вопли Видоплясова", который резко высказался об украинцах за рубежом.

Вместе с Настей Каменских рэпера внесли в базу "Миротворца".

Кроме того, Потап впервые публично объяснил, как он уезжал из Украины после начала полномасштабного вторжения.