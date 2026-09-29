Чи позбавлять Потапа звання заслуженого: Зеленський направив петицію до СБУ та Кабміну

Президент Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію щодо позбавлення музиканта й продюсера Олексія Потапенка (Потапа) звання "Заслужений артист України", яка зібрала понад 25 тисяч голосів.

Глава держави надіслав звернення громадян до Кабінету Міністрів та Служби безпеки України з проханням опрацювати це питання відповідно до законодавства.

Петицію № 22/269494-еп опублікувала 28 серпня 2026 року громадянка Катерина Таран. У відповіді Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до ініціативи, за активну громадянську позицію та прагнення захистити український культурно-інформаційний простір від російських впливів і наративів.

Потап може втратити звання заслуженого Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Кого можуть позбавити званя заслуженого

Водночас президент роз'яснив юридичний механізм процедури позбавлення державних нагород. Згідно із законодавством України, позбавити почесного звання можна у двох випадках:

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За обвинувальним вироком суду — у разі засудження за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, злочини проти основ національної безпеки, миру чи міжнародного правопорядку, а також за статтею про тероризм.

За рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) — через запровадження безстрокових санкцій, які вводяться в дію указом президента.

Зеленський підкреслив, що підставою для застосування санкцій може бути популяризація чи пропаганда держави-агресора, її органів влади, створення позитивного образу Росії чи виправдання окупації українських територій.

Оскільки пропозиції щодо запровадження таких санкцій на розгляд РНБО мають подавати Кабінет Міністрів або СБУ, президент направив петицію прем'єр-міністру С. Ф. Корецькому та т.в.о. голови СБУ генерал-майору О. В. Покладу. Відомства мають вивчити наявність обґрунтованих фактологічних підстав та опрацювати це питання у межах своєї компетенції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап відповів на заяву Олега Скрипки з рок-гурту "Вопли Видоплясова", який різко висловився про українців за кордоном.

Разом із Настею Каменських репера внесли до бази "Миротворця".

Крім того, Потап вперше публічно пояснив механізм своїх виїздів з України після початку повномасштабного вторгнення.