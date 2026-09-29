Муж Ани Лорак пожаловался на Путина и ему заблокировали страницу: детали громкого скандала

Бывшая украинская певица Ани Лорак, которая живёт и работает в Москве, 28 сентября отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 48 лет. Супруг артистки — Исаак Виджраку — устроил скандал из-за того, что его возлюбленную не поздравил российский президент Владимир Путин.

После громкого возмущения мужу Лорак заблокировали страницу в Instagram. Подробнее о скандале — читайте далее в материале Фокуса.

Муж Лорак обиделся на Путина

По данным российских СМИ, Исаак Виджраку высказал претензии команде Ани Лорак из-за того, что президент России Владимир Путин не поздравил певицу с днём рождения.

Избранник артистки возмутился тем, что якобы друзья Лорак должны были сообщить Путину об этом "знаменательном" событии. Исаака пытались убедить в том, что президент-агрессор поздравляет только самых выдающихся артистов, но в ответ команда услышала только крики и ругань.

"Он придирался ко всем, возмущался, что команда "не смогла проинформировать президента" о дне рождения Каролины. Что это можно было просто сделать, ведь её друзья близки к Путину. Мы пытались убедить его, что президент поздравляет только самых выдающихся артистов, но получили такой поток негатива и криков, что, мол, если мы не видим, что работаем с самой выдающейся артисткой, то зачем мы вообще нужны", – рассказал инсайдер.

Видео дня

Интересно: в команде Лорак заявили, что она "вышла замуж за дурака".

Ани Лорак — 48 лет Фото: Instagram

Мужу Лорак заблокировали аккаунт в соцсети

После громкого возмущения Исаака — его страницу в Instagram заблокировали. Поздравления мужа с днём рождения возлюбленной не последовало. Сейчас его профиль невозможно найти в сети. Связано ли это со скандалом — неизвестно.

Что известно о новом муже Ани Лорак

Второй муж певицы — Исаак Виджраку. Он испанец и работает тренером по йоге. У избранника Лорак двое детей от предыдущих отношений. В настоящее время возлюбленный артистки — предприниматель.

Впервые о своих отношениях пара объявила в феврале 2023 года. Они познакомились на отдыхе. В 2025 году Лорак тайно вышла замуж за возлюбленного. Певица и её избранник сыграли свадьбу на Мальдивах без шумного торжества.

Ани Лорак и Исаак Виджраку на свадьбе Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ани Лорак оказалась в очередном скандале в РФ. Её концерты массово отменяют в российских городах по многим причинам.

Исаак Виджраку, супруг певицы, записал видео, в котором изложил своё видение причин российско-украинской войны.

Кроме того, украинская певица Тина Кароль публично отреагировала на заявления Ани Лорак, которая ранее обвинила её в якобы препятствовании карьере в Украине. Артистка ответила на эти слова прямо во время концерта в Одессе, обратившись к зрителям с эмоциональной речью.