Чоловік Ані Лорак поскаржився на Путіна і йому заблокували сторінку: деталі гучного скандалу

Колишня українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Москві, 28 вересня відсвяткувала день народження. Їй виповнилось 48 років. Чоловік артистки - Ісаак Віджраку – влаштував скандал через те, що його кохану не привітав російський президент Володимир Путін.

Після гучного обурення чоловіку Лорак заблокували Instagram-сторінку. Детальніше про скандал – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Чоловік Лорак образився на Путіна

За даними росЗМІ, Ісаак Віджраку висунув претензії команді Ані Лорак через те, що російський президент Володимир Путін не привітав співачку із днем народження.

Обранець артистки обурився, що нібито друзі Лорак мали сповістити Путіна про таку "визначну" подію. Ісаака намагалися переконати в тому, що президент-агресор вітає тільки найвидатніших артистів, але у відповідь команда почула тільки крики та лайку.

"Він чіплявся до всіх, обурювався, що команда "не змогла поінформувати президента" про день народження Кароліни. Що це можна було просто зробити, адже її друзі близькі до Путіна. Ми намагалися переконати його, що президент вітає лише найвидатніших артистів, але отримали такий потік негативу та криків, що, мовляв, якщо ми не бачимо, що працюємо з найвидатнішою артисткою, то навіщо ми взагалі потрібні", – розповів інсайдер.

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Цікаво: у команді Лорак заявили, що вона "вийшла заміж за дурня".

Ані Лорак - 48 років Фото: Instagram

Чоловіку Лорак заблокували соцмережу

Після гучного обурення Ісаака – йому заблокували Instagram-сторінку. Привітання чоловіка із днем народження коханої не було. Наразі його профіль неможливо знайти у мережі. Чи пов’язано це зі скандалом – невідомо.

Що відомо про нового чоловіка Ані Лорак

Другий чоловік співачки – Ісаак Віджраку. Він іспанець та є тренером з йоги. Обранець Лорак має двоє дітей від попередніх стосунків. Наразі коханий артистки – підприємець.

Вперше про свої стосунки пара оголосила у лютому 2023 року. Вони познайомились на відпочинку. У 2025-му Лорак таємно вийшла заміж за коханого. Співачка та її обранець зіграли весілля на Мальдівах без гучного святкування.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку на весіллі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ані Лорак потрапила у черговий скандал в РФ. Її концерти масово скасовують у російських містах з багатьох причин.

Ісаак Віджраку, чоловік співачки, записав відео, в якому виклав власне бачення причин російсько-української війни.

Крім того, українська співачка Тіна Кароль публічно відреагувала на заяви Ані Лорак, яка раніше звинуватила її у нібито перешкоджанні кар’єрі в Україні. Артистка відповіла на ці слова просто під час концерту в Одесі, звернувшись до глядачів із емоційною промовою.