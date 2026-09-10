Другий чоловік Ані Лорак раптом висловився про війну: кого він підтримує (фото)

Іспанець Ісаак Віджраку, чоловік співачки Ані Лорак, записав відео, в якому виклав власне бачення причин російсько-української війни.

Двохвилинний ролик в Instagram Ісаака Віджраку фактично повторює основні наративи російської пропаганди – від "провокацій НАТО" до звинувачень Вашингтона у зриві мирних перемовин.

Йога-інструктор і масажист, який сам себе називає "нащадком африканських шаманів", вирішив приміряти на себе роль політичного аналітика. За його словами, Росія нібито не мала іншого виходу, крім як почати війну, адже після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Захід начебто обіцяв не розширювати НАТО на схід, але цю обіцянку порушив.

Не оминув чоловік Лорак і події 2014 року. Революцію Гідності він трактує як спричинене США "усунення" Віктора Януковича, а Росію зображує стороною, яка нібито не претендувала на жодні українські території – лише хотіла зберегти базу в Севастополі.

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"Ні Криму. Ні Донбасу. Нічого більше", – заявив Віджраку.

Причини війни РФ з Україною за версією чоловіка Ані Лорак Фото: Instagram

Чоловік Ані Лорак повторив тезу про те, що Київ і Москва нібито майже домовилися про нейтральний статус України вже за тиждень після початку повномасштабного вторгнення, але угоду зірвали "за наказом" США.

За версією Віджраку, справжня мета США полягала в тому, щоб руками України "відрізати" Росію від Чорного моря та позбавити її впливового статусу.

Наприкінці ролика чоловік спробував дещо згладити кути, назвавши сказане лише "однією з точок зору", яка особисто йому видається переконливою. Втім, симпатії до країни-агресорки він демонстрував і раніше.

Чоловік Ані Лорак повторив тезу про те, що Київ і Москва нібито майже домовилися про нейтральний статус Фото: Instagram

Так, Віджраку неодноразово ставав на захист дружини, коли українці критикували її за виступи в Росії – тих, хто засуджував Лорак, він називав "ультранаціоналістами", а саму співачку – не "рабинею України".

Стосунки пари розпочалися у 2023 році, після чого іспанець переїхав до Росії й почав супроводжувати співачку на виступах. Одружилася пара таємно у 2025 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ані Лорак, яка живе в Росії й уникає публічних коментарів щодо війни, раптом висловилася про "тиск в Україні", заодно згадавши свою давню сценічну колегу та конкурентку Тіну Кароль.

Не обходиться в співачки і без сімейних негараздів: у неї загострилися стосунки з донькою – дівчина, за словами оточення, дедалі частіше конфліктує з матір'ю.

Додамо також, що Лорак офіційно оформила російське громадянство – документи на це вона, за наявною інформацією, подала ще в лютому 2023 року.