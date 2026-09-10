Второй муж Ани Лорак неожиданно высказался о войне: кого он поддерживает (фото)

Испанец Исаак Виджраку, супруг певицы Ани Лорак, снял видео, в котором изложил своё видение причин российско-украинской войны.

Двухминутный ролик в Instagram Исаака Виджраку фактически повторяет основные нарративы российской пропаганды – от "провокаций НАТО" до обвинений Вашингтона в срыве мирных переговоров.

Йога-инструктор и массажист, называющий себя "потомком африканских шаманов", решил попробовать себя в роли политического аналитика. По его словам, у России якобы не было другого выхода, кроме как начать войну, ведь после распада Советского Союза в 1991 году Запад якобы обещал не расширять НАТО на восток, но нарушил это обещание.

Мужчина не обошел вниманием и события 2014 года. Революцию Достоинства он трактует как вызванное США "устранение" Виктора Януковича, а Россию изображает как сторону, которая якобы не претендовала ни на какие украинские территории – лишь хотела сохранить базу в Севастополе.

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"Ни Крыма. Ни Донбасса. Ничего больше", – заявил Виджраку.

Причины войны РФ с Украиной по версии мужа Ани Лорак Фото: Instagram

Супруг Ани Лорак повторил тезис о том, что Киев и Москва якобы почти договорились о нейтральном статусе Украины уже через неделю после начала полномасштабного вторжения, но соглашение сорвали "по приказу" США.

По версии Виджрака, истинная цель США заключалась в том, чтобы руками Украины "отрезать" Россию от Чёрного моря и лишить её статуса влиятельной державы.

В конце ролика мужчина попытался несколько сгладить острые углы, назвав сказанное лишь "одной из точек зрения", которая лично ему кажется убедительной. Впрочем, симпатии к стране-агрессору он демонстрировал и раньше.

Супруг Ани Лорак повторил утверждение о том, что Киев и Москва якобы почти договорились о нейтральном статусе Фото: Instagram

Да, Виджрак неоднократно вставал на защиту жены, когда украинцы критиковали её за выступления в России – тех, кто осуждал Лорак, он называл "ультранационалистами", а саму певицу – не "рабыней Украины".

Отношения пары начались в 2023 году, после чего испанец переехал в Россию и стал сопровождать певицу на выступлениях. Пара тайно поженилась в 2025 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ани Лорак, которая живёт в России и избегает публичных комментариев по поводу войны, внезапно высказалась о "давлении в Украине", заодно упомянув свою давнюю сценческую коллегу и конкурентку Тину Кароль.

Не обходится у певицы и без семейных неурядиц: у неё обострились отношения с дочерью – девушка, по словам окружения, всё чаще конфликтует с матерью.

Добавим также, что Лорак официально оформила российское гражданство –документы на это она, по имеющейся информации, подала ещё в феврале 2023 года.