Монике Беллуччи — 62. Смогла ли самая красивая женщина мира найти счастье в любви (фото)

30 сентября свой день рождения отмечает непревзойденная Моника Беллуччи, которая для миллионов людей стала олицетворением женственности, грации и изысканной итальянской красоты.

Сама 62-летняя кинодива неоднократно подчеркивала, что красота в отношениях часто становится испытанием, ведь люди готовы простить ум или талант, но только не исключительную внешность.

Главные союзы Беллуччи

В 1990 году 25-летняя Моника вышла замуж за итальянского фотографа Клаудио Карлоса Бассо. Этот союз оказался недолгим и распался уже через несколько лет, оставив Монике понимание того, что ранние браки не всегда выдерживают испытание временем.

Позже на съемках фильма "Квартира" Беллуччи познакомилась с французским актером Венсаном Касселем. Их роман длился 17 лет (из них 14 — в браке). 2 августа 1999 года пара официально поженилась в Монако. Это были страстные и в то же время сложные отношения, охватывавшие две страны: Моника жила в Риме, а Венсан — в Париже.

Видео дня

Несмотря на развод в 2013 году, Беллуччи называет этот брак удачным, ведь он подарил ей самое большое счастье в жизни — дочерей Деву (2004) и Леони (2010). К тому же, с Касселем именинница снялась в девяти фильмах в период с 1996 по 2006 год.

В конце 2014 года Беллуччи заявила, что по-прежнему любит своего бывшего и что они по-прежнему близки.

Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

После развода у Моники был яркий, но недолгий роман с французским художником Николя Лефевром, который был младше её на 18 лет. Пара вскоре рассталась, сохранив теплые дружеские отношения.

Зрелая любовь: Тим Бертон

Одной из самых ярких страниц в её жизни стал роман со знаменитым американским режиссёром Тимом Бертоном. Пара сблизилась в 2022 году на кинофестивале Люмьер. Моника открыто признавалась в любви к Тиму, называя их встречу редким жизненным даром, а сам Бертон снял свою музу в фильме "Битлджус Битлджус".

В сентябре 2025 года пара объявила о расставании после почти трёх лет отношений. Они расстались совершенно мирно, заявив о "глубоком взаимном уважении и заботе".

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Instagram/Monica Bellucci

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Моника Беллуччи привлекла к себе внимание во время выхода на красную дорожку 79-го кинофестиваля в Локарно.

21-летняя итало-французская модель и актриса Дева Кассель посетила показ Dior в качестве давнего амбассадора бренда.

Кроме того, младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Леони, которую родители-актеры тщательно ограждали от публичности, украсила обложку журнала Vogue Italia.