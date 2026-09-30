Моніці Беллуччі — 62. Чи змогла найкрасивіша жінка світу стати щасливою в коханні (фото)

30 вересня свій день народження святкує неперевершена Моніка Беллуччі, яка для мільйонів людей стала уособленням жіночності, грації та вишуканої італійської краси.

Сама 62-річна кінодіва неодноразово наголошувала, що краса у стосунках часто стає випробуванням, адже люди готові пробачити розум чи талант, але тільки не виняткову зовнішність.

Головні союзи Беллуччі

У 1990 році 25-річна Моніка вийшла заміж за італійського фотографа Клаудіо Карлоса Бассо. Цей союз виявився нетривалим і розпався вже за кілька років, залишивши Моніці розуміння, що ранні шлюби не завжди витримують перевірку часом.

Згодом на зйомках фільму "Квартира" Беллуччі зустріла французького актора Венсана Касселя. Їхній роман тривав 17 років (із них 14 — у шлюбі). 2 серпня 1999 року пара офіційно одружилася в Монако. Це були пристрасні та водночас складні стосунки на дві країни: Моніка жила в Римі, а Венсан — у Парижі.

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Попри розлучення у 2013 році, Беллуччі називає цей шлюб успішним, адже він подарував їй найбільше щастя в житті — доньок Деву (2004) та Леоні (2010). До того ж, з Касселем іменинниця знялася в дев'яти фільмах між 1996—2006 роками.

Наприкінці 2014 року Беллуччі сказала, що все ще кохає колишнього і вони зберігають близькість.

Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

Після розлучення Моніка мала яскравий, але короткий роман з молодшим на 18 років французьким художником Ніколя Лефевром. Пара невдовзі розійшлася, зберігши теплі дружні стосунки.

Зріле кохання: Тім Бертон

Однією з найяскравіших сторінок у її житті став роман зі знаменитим американським режисером Тімом Бертоном. Пара зблизилася у 2022 році на кінофестивалі Люм'єр. Моніка відкрито зізнавалася в коханні до Тіма, називаючи їхню зустріч рідкісним життєвим даром, а сам Бертон зняв музу у своїй стрічці "Бітлджюс Бітлджюс".

У вересні 2025 року пара оголосила про розставання після майже трьох років стосунків. Вони розійшлися абсолютно мирно, заявивши про "глибоку взаємну повагу та турботу".

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Instagram/Monica Bellucci

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Моніка Беллуччі прикувала до себе увагу під час виходу на червону доріжку 79-го кінофестивалю у Локарно.

21-річна італо-французька модель і акторка Дева Кассель відвідала показ Dior як давня амбасадорка бренду.

Крім того, молодша донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, 15-річна Леоні, яку батьки-актори ретельно оберігали від публічності, прикрасила обкладинку журналу Vogue Italia.