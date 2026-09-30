Вкусно и полезно: Эктор назвал 6 главных продуктов октября для украинцев (фото)

Шеф-повар и постоянный член жюри шоу "МастерШеф" составил список из шести сезонных продуктов, которые в октябре обладают самым ярким вкусом. В список вошли овощи, фрукты, ягоды и грибы, которые сейчас можно найти на украинских рынках и в супермаркетах.

Октябрь в Украине — это не только тёплые пледы и долгие вечера. Пока природа готовится к зимнему покою, на прилавках представлено достаточно богатое изобилие плодов нового урожая. По словам Эктора Хименеса-Браво, именно в середине осени в привычных продуктах раскрывается особая глубина вкуса.

6 главных продуктов октября

"Эти продукты сейчас отличаются особенно насыщенным вкусом. Так что самое время включить их в свое меню", — написал шеф-повар в своём Instagram.

Тыква

Главная звезда осеннего стола уже достигла идеального баланса сладости и текстуры.

Тыква — главная звезда осеннего стола Фото: Instagram

Из него получается нежный крем-суп или запеканка. Ещё его можно запечь кубиками с ароматными травами.

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Свекла

Октябрьский корнеплод заметно отличается от летнего: землистый привкус почти исчезает, а сама свекла становится слаще.

Свеклу можно запекать в фольге Фото: Instagram

Его рекомендуют запекать в фольге и добавлять в теплые салаты с козьим сыром. Классический насыщенный борщ тоже получится на славу.

Морковь

Осенняя морковь сочная, хрустящая и сохраняет полезные свойства.

Осенняя морковь сочная, хрустящая и сохраняет полезные свойства Фото: Instagram

Шеф предлагает запечь её целиком с мёдом и тимьяном или добавить в густое согревающее рагу.

Груши

Ароматные, мягкие и очень сочные плоды становятся хорошей и полезной альтернативой сладостям.

Груши можно запечь с дорблю и орехами Фото: Instagram

Их можно запечь с дорблей и орехами и подать к бокалу вина. Более простой вариант — съесть свежими с медом.

Клюква

Свежий урожай ягод дарит естественную кислинку и витамин С, который особенно кстати, когда за окном становится холоднее.

Свежий урожай клюквы обладает естественной кислинкой и содержит витамин С Фото: Instagram

Из клюквы готовят кисло-сладкие соусы к мясу, горячие пряные морсы и домашние джемы.

Грибы

Пик сезона приходится именно на октябрь, поэтому в лесу и на прилавках они самые ароматные.

Пик грибного сезона приходится именно на октябрь Фото: Instagram

Их жарят с картошкой, тушат в сливочном соусе или варят густую похлебку, от которой пальчики оближешь.

Кроме того, шеф предупредил: собирать грибы самостоятельно стоит только в том случае, если вы абсолютно уверены в каждом из них.

Эктор Хименес-Браво — шеф-повар мексиканского происхождения, который уже много лет живет и работает в Украине. Известен как один из судей кулинарного шоу "МастерШеф" и автор рецептов, популяризирующих европейскую и латиноамериканскую кухню.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

После скандала с утечкой личных видео Эктор Хименес-Браво начал сам снимать пародии на себя.

Попытка шеф-повара попасть в полк "Ахилл" не увенчалась успехом.

В начале 2025 года ресторатор откровенно и резко высказался о коррупции в Украине.