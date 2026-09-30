Вкусно и полезно: Эктор назвал 6 главных продуктов октября для украинцев (фото)
Шеф-повар и постоянный член жюри шоу "МастерШеф" составил список из шести сезонных продуктов, которые в октябре обладают самым ярким вкусом. В список вошли овощи, фрукты, ягоды и грибы, которые сейчас можно найти на украинских рынках и в супермаркетах.
Октябрь в Украине — это не только тёплые пледы и долгие вечера. Пока природа готовится к зимнему покою, на прилавках представлено достаточно богатое изобилие плодов нового урожая. По словам Эктора Хименеса-Браво, именно в середине осени в привычных продуктах раскрывается особая глубина вкуса.
6 главных продуктов октября
"Эти продукты сейчас отличаются особенно насыщенным вкусом. Так что самое время включить их в свое меню", — написал шеф-повар в своём Instagram.
Тыква
Главная звезда осеннего стола уже достигла идеального баланса сладости и текстуры.
Из него получается нежный крем-суп или запеканка. Ещё его можно запечь кубиками с ароматными травами.
Свекла
Октябрьский корнеплод заметно отличается от летнего: землистый привкус почти исчезает, а сама свекла становится слаще.
Его рекомендуют запекать в фольге и добавлять в теплые салаты с козьим сыром. Классический насыщенный борщ тоже получится на славу.
Морковь
Осенняя морковь сочная, хрустящая и сохраняет полезные свойства.
Шеф предлагает запечь её целиком с мёдом и тимьяном или добавить в густое согревающее рагу.
Груши
Ароматные, мягкие и очень сочные плоды становятся хорошей и полезной альтернативой сладостям.
Их можно запечь с дорблей и орехами и подать к бокалу вина. Более простой вариант — съесть свежими с медом.
Клюква
Свежий урожай ягод дарит естественную кислинку и витамин С, который особенно кстати, когда за окном становится холоднее.
Из клюквы готовят кисло-сладкие соусы к мясу, горячие пряные морсы и домашние джемы.
Грибы
Пик сезона приходится именно на октябрь, поэтому в лесу и на прилавках они самые ароматные.
Их жарят с картошкой, тушат в сливочном соусе или варят густую похлебку, от которой пальчики оближешь.
Кроме того, шеф предупредил: собирать грибы самостоятельно стоит только в том случае, если вы абсолютно уверены в каждом из них.
Эктор Хименес-Браво — шеф-повар мексиканского происхождения, который уже много лет живет и работает в Украине. Известен как один из судей кулинарного шоу "МастерШеф" и автор рецептов, популяризирующих европейскую и латиноамериканскую кухню.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- После скандала с утечкой личных видео Эктор Хименес-Браво начал сам снимать пародии на себя.
- Попытка шеф-повара попасть в полк "Ахилл" не увенчалась успехом.
В начале 2025 года ресторатор откровенно и резко высказался о коррупции в Украине.