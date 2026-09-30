Смачно і корисно: Ектор назвав 6 головних продуктів жовтня для українців (фото)

Шеф-кухар і незмінний суддя "МастерШефа" склав перелік із шести сезонних продуктів, які в жовтні мають найяскравіший смак. До списку потрапили овочі, фрукти, ягоди й гриби, які зараз є на українських ринках та в супермаркетах.

Жовтень в Україні не тільки про теплі пледи та довгі вечори. Поки природа збирається на зимовий спочинок, на прилавках достатньо багатого плодів нового врожаю. За словами Ектора Хіменеса-Браво, саме середина осені розкриває в звичних продуктах особливу глибину смаку.

6 головних продуктів жовтня

"Ці продукти зараз мають особливо насичений смак. Тож саме час додати їх до свого меню", — написав шеф в своєму Instagram.

Гарбуз

Головна зірка осіннього столу вже досягла ідеального балансу солодкості й текстури.

Гарбуз - головна зірка осіннього столу Фото: Instagram

З нього виходить ніжний крем-суп або запіканка. Ще можна запекти його кубиками з ароматними травами.

Буряк

Жовтневий коренеплід відчутно відрізняється від літнього: землистий присмак майже зникає, а сам буряк стає солодшим.

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Буряк можна запікати у фользі Фото: Instagram

Його радять запікати у фользі й додавати до теплих салатів із козячим сиром. Класичний насичений борщ теж вдасться на славу.

Морква

Осіння морква соковита, хрумтить і зберігає корисні властивості.

Осіння морква соковита, хрумтить і зберігає корисні властивості. Фото: Instagram

Шеф пропонує запекти її цілою з медом і чебрецем або покласти в густе зігрівальне рагу.

Груші

Запашні, м'які й дуже соковиті плоди стають доброю та корисною альтернативою солодощам.

Груші можна запекти з дорблю та горіхами Фото: Instagram

Їх можна запекти з дорблю та горіхами й подати до келиха вина. Простіший варіант — з'їсти свіжими з медом.

Журавлина

Свіжий урожай ягоди дає природну кислинку та вітамін C, який особливо доречний, коли за вікном холоднішає.

Свіжий урожай журавлини дає природну кислинку та вітамін C Фото: Instagram

З журавлини варять кисло-солодкі соуси до м'яса, гарячі пряні морси й домашні джеми.

Гриби

Пік сезону припадає саме на жовтень, тож у лісі та на прилавках вони найароматніші.

Пік сезону грибів припадає саме на жовтень Фото: Instagram

Їх смажать із картоплею, тушкують у вершковому соусі або варять густу юшку, від якої пальчики оближеш.

Окремо шеф застеріг: збирати гриби самотужки варто лише тоді, коли ви абсолютно впевнені в кожному з них.

Ектор Хіменес-Браво — шеф-кухар мексиканського походження, який багато років живе й працює в Україні. Відомий як один із суддів кулінарного шоу "МастерШеф" і автор рецептів, що популяризують європейську та латиноамериканську кухню.

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