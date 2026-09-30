Смачно і корисно: Ектор назвав 6 головних продуктів жовтня для українців (фото)
Шеф-кухар і незмінний суддя "МастерШефа" склав перелік із шести сезонних продуктів, які в жовтні мають найяскравіший смак. До списку потрапили овочі, фрукти, ягоди й гриби, які зараз є на українських ринках та в супермаркетах.
Жовтень в Україні не тільки про теплі пледи та довгі вечори. Поки природа збирається на зимовий спочинок, на прилавках достатньо багатого плодів нового врожаю. За словами Ектора Хіменеса-Браво, саме середина осені розкриває в звичних продуктах особливу глибину смаку.
6 головних продуктів жовтня
"Ці продукти зараз мають особливо насичений смак. Тож саме час додати їх до свого меню", — написав шеф в своєму Instagram.
Гарбуз
Головна зірка осіннього столу вже досягла ідеального балансу солодкості й текстури.
З нього виходить ніжний крем-суп або запіканка. Ще можна запекти його кубиками з ароматними травами.
Буряк
Жовтневий коренеплід відчутно відрізняється від літнього: землистий присмак майже зникає, а сам буряк стає солодшим.
Його радять запікати у фользі й додавати до теплих салатів із козячим сиром. Класичний насичений борщ теж вдасться на славу.
Морква
Осіння морква соковита, хрумтить і зберігає корисні властивості.
Шеф пропонує запекти її цілою з медом і чебрецем або покласти в густе зігрівальне рагу.
Груші
Запашні, м'які й дуже соковиті плоди стають доброю та корисною альтернативою солодощам.
Їх можна запекти з дорблю та горіхами й подати до келиха вина. Простіший варіант — з'їсти свіжими з медом.
Журавлина
Свіжий урожай ягоди дає природну кислинку та вітамін C, який особливо доречний, коли за вікном холоднішає.
З журавлини варять кисло-солодкі соуси до м'яса, гарячі пряні морси й домашні джеми.
Гриби
Пік сезону припадає саме на жовтень, тож у лісі та на прилавках вони найароматніші.
Їх смажать із картоплею, тушкують у вершковому соусі або варять густу юшку, від якої пальчики оближеш.
Окремо шеф застеріг: збирати гриби самотужки варто лише тоді, коли ви абсолютно впевнені в кожному з них.
Ектор Хіменес-Браво — шеф-кухар мексиканського походження, який багато років живе й працює в Україні. Відомий як один із суддів кулінарного шоу "МастерШеф" і автор рецептів, що популяризують європейську та латиноамериканську кухню.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Після скандалу з витоком приватних відео Ектор Хіменес-Браво почав сам знімати пародії на себе.
- Спроба шеф-кухаря потрапити до полку "Ахіллес" не увінчалася успіхом.
На початку 2025 року ресторатор відверто й різко висловився про корупцію в Україні.