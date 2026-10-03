Женщина купила на распродаже фотоаппарат, но и подумать не могла, что там (фото)

Жительница Северной Каролины (США) купила на распродаже подержанную камеру Canon, а внутри обнаружила снимок, сделанный более 14 лет назад. Видео набрало почти 9 миллионов просмотров в TikTok.

23-летняя Хейли Дэвис из Северной Каролины увлекается аналоговой и цифровой фотографией. 1 августа 2026 года она посетила распродажу имущества в городке Биско и увидела там старую цифровую фотокамеру Canon. За камеру девушка заплатила всего 10 долларов.

Главное выяснилось уже дома: в слоте стояла карта памяти объемом 8 гигабайт, забитая старыми снимками.

"Там был такой хаотичный микс фотографий: пейзажи из походов, какие-то арт-объекты, произведения искусства и множество семейных снимков, запечатлевших чьи-то путешествия", — рассказывает Хейли.

Встреча с самим собой в детстве

Листая папки за разные годы, она открыла восьмую — и замерла. На фотографии со школьного мероприятия, в четвёртом классе, посередине стояла она сама, ещё 9-летняя.

Видео дня

"Я, конечно же, не ожидала увидеть ничего подобного, а тем более фотографию самой себя почти 15-летней давности. У меня по коже побежали мурашки. Больше всего поразило увидеть ту маленькую версию себя в момент, когда я и понятия не имела, какой будет моя жизнь. Это ощущалось как неожиданное напоминание о том, какой я была до всех стрессов и сомнений", — делится она.

Камера повернулась к владельцу

Владельцем фотоаппарата оказался 36-летний Рауф Хаузер. В 2012-2013 годах он не расставался с камерой во время учебы в колледже и путешествий. В одной из таких поездок мужчина посетил школу Хейли с рассказом об Аппалачской тропе, тогда и появился тот снимок.

Хейли Дэвис нашла свою фотографию Фото: TikTok

Девушка нашла Хаузера и вернула ему карту памяти. Он рассказал, что резервные копии части фотографий хранил на диске, однако оригинальные снимки, сделанные за четыре месяца похода по Аппалачской тропе, жизни в Колорадо и поездки на фестиваль Burning Man, считал утраченными. Теперь, по его словам, это бесценный подарок.

От шутки до жизненного урока

Хейли рассказала эту историю в TikTok (@hayleeadavis). Видео быстро стало вирусным: 8,9 миллиона просмотров и более 933 тысяч лайков.

Девушка нашла Хаузера и вернула ему карту памяти Фото: TikTok

Для автора это не просто забавное совпадение. В период тревог и поиска себя найденный кадр стал для неё мощной эмоциональной опорой.

"Эта маленькая девочка была творческой, полной энтузиазма к жизни, и у неё был весь мир впереди. Думаю, мне это напоминание было нужно больше, чем я сама осознавала", — заключает Хейли.

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