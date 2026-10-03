Жінка купила на розпродажі фотоапарат, але й подумати не могла, що там (фото)

Мешканка Північної Кароліни, США, придбала на розпродажі майна вживаний Canon, а всередині виявила знімок, зроблений понад 14 років тому. Історія набрала майже 9 мільйонів переглядів у TikTok.

23-річна Гейлі Девіс із Північної Кароліни захоплюється аналоговою та цифровою фотографією. 1 серпня 2026 року вона завітала на розпродаж майна в містечку Біско й побачила там старий цифровий фотоапарат Canon. За камеру дівчина віддала лише 10 доларів.

Головне з'ясувалося вже вдома: у слоті стояла карта пам'яті на 8 гігабайтів, забита старими знімками.

"Там був такий хаотичний мікс фотографій: пейзажі з походів, якісь арт-об'єкти, витвори мистецтва та безліч родинних кадрів, що документували чиїсь мандрівки", — розповідає Гейлі.

Зустріч із собою в дитинстві

Гортаючи папки за різні роки, вона відкрила восьму — і завмерла. На фото зі шкільного заходу, у четвертому класі, посередині стояла вона сама, ще 9-річна.

Видео дня

"Я, звісно ж, не очікувала побачити нічого подібного, а тим паче фотографію себе самої майже 15-річної давнини. Мене пройняли мурахи. Найбільше вразило побачити ту маленьку версію себе в момент, коли я й гадки не мала, яким буде моє життя. Це відчувалося як несподіване нагадування про те, якою я була до всіх стресів та сумнівів", — ділиться вона.

Камера повернулася до власника

Власником фотоапарата виявився 36-річний Рауф Хаузер. У 2012-2013 роках він не розлучався з камерою під час навчання в коледжі та подорожей. В одній із таких поїздок чоловік завітав до школи Гейлі з розповіддю про Аппалачську стежку, тоді й з'явився той знімок.

Гейлі Девіс знайшла своє фото Фото: TikTok

Дівчина знайшла Хаузера й повернула йому карту пам'яті. Він розповів, що резервні копії частини фото зберігав на диску, проте оригінальні кадри з чотирьох місяців походу Аппалачською стежкою, життя в Колорадо та поїздки на фестиваль Burning Man вважав втраченими. Тепер, за його словами, це безцінний подарунок.

Від жарту до життєвого уроку

Гейлі розповіла історію в TikTok (@hayleeadavis). Відео швидко стало вірусним: 8,9 мільйона переглядів і понад 933 тисячі вподобайок.

Дівчина знайшла Хаузера й повернула йому карту пам'яті Фото: TikTok

Для авторки це не просто кумедний збіг. У період тривоги й пошуків себе знайдений кадр став для неї потужною емоційною опорою.

"Ця маленька дівчинка була креативною, захопленою життям і мала весь світ попереду. Думаю, мені потрібне було це нагадування більше, ніж я усвідомлювала", — підсумовує Гейлі.

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