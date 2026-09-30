Уборщик залез на потолок и тайно снимал девушек, которые переодевались

В Уилмингтонском колледже в штате Огайо, США, охрана задержала мужчину, который залез на потолок женской раздевалки и, по всей видимости, снимал спортсменок на телефон. Подозреваемому предъявили 11 обвинений в вуайеризме, а колледж расторг контракты с фирмой, в которой он работал.

Полиция прибыла в спортивный центр Scheve около 21:40 во вторник. Одна из футболисток заметила в потолке раздевалки постороннего человека и подняла тревогу, сообщает издание WXIX.

Охрана колледжа быстро отреагировала и задержала мужчину ещё до прибытия правоохранителей. Им оказался 30-летний Джейсон Баркер из Джефферсонвилля.

Как указано в документах, поданных в муниципальный суд округа Клинтон, в раздевалке в тот момент переодевались 11 девушек. Они увидели, как из потолка выглянул человек с телефоном, после чего вспыхнула вспышка. По всей видимости, мужчина снимал фото или видео.

Не студент и не штатный сотрудник

Баркер не имел никакого отношения к колледжу как учебному заведению. По словам Ренделла Сарвиса, заместителя вице-президента по коммуникациям, он убирал помещения в качестве сотрудника подрядной компании Scioto.

Видео дня

Объяснение подозреваемого прозвучало неожиданно. На допросе он утверждал, что поднимался над потолком только для того, чтобы почитать Библию на смартфоне, а ничего не снимал. По его версии, он так поступает время от времени: читает, выключает телефон и возвращается к работе.

Во время перевозки в тюрьму Баркер сказал полицейским, что в его машине на территории колледжа лежит незаряженное ружье.

Что известно о деле

Баркеру инкриминируют 11 эпизодов вуайеризма, то есть незаконного подглядывания или интимной съемки.

Его содержали в тюрьме округа Клинтон с залогом в 22 тысячи долларов. Впоследствии залог был внесен, и мужчина вышел на свободу. Следующее судебное заседание назначили на 5 октября в 14:00.

Реакция колледжа и расследование

Руководство колледжа не стало медлить. Уже в среду оно полностью расторгло контракты с компанией Scioto. Пострадавшим студенткам оказывают психологическую помощь и проводят консультации.

Полиция Уилмингтона не прекращает расследование. Детективы изучают телефон, изъятый у подозреваемого, поэтому список обвинений может расшириться.

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