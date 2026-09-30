Прибиральник заліз на стелю і таємно знімав дівчат, які переодягалися
У Вілмінгтонському коледжі в штаті Огайо, США, охорона схопила чоловіка, який заліз на стелю жіночої роздягалки й, імовірно, знімав спортсменок на телефон. Підозрюваному висунули 11 звинувачень у вуайєризмі, а коледж розірвав контракти з фірмою, де він працював.
Поліція приїхала до атлетичного центру Scheve близько 21:40 у вівторок. Одна з футболісток помітила в стелі роздягалки стороннього і підняла тривогу, пише видання WXIX.
Охорона коледжу відреагувала швидко й затримала чоловіка ще до появи правоохоронців. Ним виявився 30-річний Джейсон Баркер із Джефферсонвілля.
Як зазначено в документах, поданих до муніципального суду округу Клінтон, у роздягальні тоді переодягалися 11 дівчат. Вони побачили, як зі стелі визирнула людина з телефоном, після чого спалахнув спалах. Схоже, чоловік знімав фото чи відео.
Не студент і не штатний працівник
Баркер не мав стосунку до коледжу як навчального закладу. За словами Ренделла Сарвіса, асоційованого віцепрезидента з комунікацій, він прибирав приміщення як співробітник підрядної компанії Scioto.
Пояснення від підозрюваного прозвучало несподівано. На допиті він стверджував, що піднімався над стелею лише для того, щоб почитати Біблію на смартфоні, а нічого не знімав. За його версією, він робить так час від часу: читає, вимикає телефон і повертається до роботи.
Під час перевезення до в'язниці Баркер сказав поліцейським, що в його авто на території коледжу лежить незаряджена рушниця.
Що відомо про справу
Баркеру інкримінують 11 епізодів вуайєризму, тобто незаконного підглядання чи інтимної зйомки.
Його тримали в в'язниці округу Клінтон із заставою 22 тисячі доларів. Згодом заставу внесли, і чоловік вийшов на волю. Наступне судове засідання призначили на 5 жовтня о 14:00.
Реакція коледжу і розслідування
Керівництво коледжу не стало зволікати. Уже в середу воно повністю розірвало контракти з компанією Scioto. Потерпілим студенткам надають психологічну допомогу та консультації.
Поліція Вілмінгтона розслідування не припиняє. Детективи вивчають вилучений у підозрюваного телефон, тож перелік звинувачень може побільшати.
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