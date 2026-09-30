Прибиральник заліз на стелю і таємно знімав дівчат, які переодягалися

У Вілмінгтонському коледжі в штаті Огайо, США, охорона схопила чоловіка, який заліз на стелю жіночої роздягалки й, імовірно, знімав спортсменок на телефон. Підозрюваному висунули 11 звинувачень у вуайєризмі, а коледж розірвав контракти з фірмою, де він працював.

Поліція приїхала до атлетичного центру Scheve близько 21:40 у вівторок. Одна з футболісток помітила в стелі роздягалки стороннього і підняла тривогу, пише видання WXIX.

Охорона коледжу відреагувала швидко й затримала чоловіка ще до появи правоохоронців. Ним виявився 30-річний Джейсон Баркер із Джефферсонвілля.

Як зазначено в документах, поданих до муніципального суду округу Клінтон, у роздягальні тоді переодягалися 11 дівчат. Вони побачили, як зі стелі визирнула людина з телефоном, після чого спалахнув спалах. Схоже, чоловік знімав фото чи відео.

Не студент і не штатний працівник

Баркер не мав стосунку до коледжу як навчального закладу. За словами Ренделла Сарвіса, асоційованого віцепрезидента з комунікацій, він прибирав приміщення як співробітник підрядної компанії Scioto.

Видео дня

Пояснення від підозрюваного прозвучало несподівано. На допиті він стверджував, що піднімався над стелею лише для того, щоб почитати Біблію на смартфоні, а нічого не знімав. За його версією, він робить так час від часу: читає, вимикає телефон і повертається до роботи.

Під час перевезення до в'язниці Баркер сказав поліцейським, що в його авто на території коледжу лежить незаряджена рушниця.

Що відомо про справу

Баркеру інкримінують 11 епізодів вуайєризму, тобто незаконного підглядання чи інтимної зйомки.

Його тримали в в'язниці округу Клінтон із заставою 22 тисячі доларів. Згодом заставу внесли, і чоловік вийшов на волю. Наступне судове засідання призначили на 5 жовтня о 14:00.

Реакція коледжу і розслідування

Керівництво коледжу не стало зволікати. Уже в середу воно повністю розірвало контракти з компанією Scioto. Потерпілим студенткам надають психологічну допомогу та консультації.

Поліція Вілмінгтона розслідування не припиняє. Детективи вивчають вилучений у підозрюваного телефон, тож перелік звинувачень може побільшати.

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