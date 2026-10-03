Неожиданные привычки миллиардеров: как Цукерберг и Гейтс воспитывают детей (фото)

На каждого молодого наследника звездных родителей, который выставляет напоказ роскошь в частном самолете, приходится миллиардер, приучающий своих детей к скромному образу жизни.

Оказывается, правила в семьях миллиардеров часто похожи на те, что существуют в обычных семьях. Об этом пишет Hello Magazine.

Экономные привычки миллиардеров

Некоторые из самых выдающихся миллиардеров выбирают для своих детей "обычную" семейную жизнь. Основатель компании Meta Марк Цукерберг, который самостоятельно добился успеха, и его жена Присцилла Чан (дочь китайских беженцев из Вьетнама, родившаяся в штате Массачусетс) лично занимаются воспитанием своих дочерей: Макс, Огаст и Аурелия.

Марк учит их печатать и писать код, а дети отвечают за выполнение домашних дел. Они также ходят на работу вместе с мамой и папой, чтобы увидеть, как проходит рабочий день.

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В интервью программе CBS Mornings супруги рассказали, как они помогают детям не терять связь с реальностью.

"Думаю, прежде всего мы не даем им всё подряд. Это важный момент. Но у них также есть свои обязанности и домашние задания", — отметил Цукерберг.

Цукерберг с дочерьми Фото: instagram/zuck

Билл и Мелинда Гейтс

Бывшие супруги — Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс — применяли похожий подход в воспитании своих детей, в том числе и дочери, доктора Дженнифер Гейтс, которая сейчас работает педиатром.

"У нас дома была такая фраза: "То, что я могу что-то сделать — или мы можем, — ещё не означает, что мы должны это делать"", — рассказала Мелинда в подкасте Bloomberg. "Поэтому у каждого из моих детей были карманные деньги. Сумма увеличивалась по мере того, как они взрослели, чтобы помочь им научиться распоряжаться деньгами". Дети должны были откладывать треть полученных денег на благотворительность.

Она вспоминает случай, когда её старшая дочь Дженнифер увидела дизайнерскую сумочку и попросила её купить. "Конечно, я могла бы её купить. Но я сказала: "Но если бы я это сделала, что бы это значило для других девочек в твоей школе? Разве это не отдалило бы тебя от них?""

Дженнифер Гейтс Фото: Instagram jenniferkgates

Дети Гордона Рамзи

Экономность в вопросах передвижения — распространенная черта среди состоятельных родителей, стремящихся научить своих детей понимать реальную жизнь. Например, Гордон Рамзи — "всего лишь" мультимиллионер с состоянием, которое, по имеющимся данным, достигает около 220 миллионов долларов; в то же время он, похоже, является одним из самых строгих богатых родителей, когда речь заходит о поблажках для детей.

Известный шеф-повар и его жена Тана Рамзи приучают детей к скромности — в частности, они летают экономклассом, а мама с папой — первым, ведь дети ещё не работали достаточно усердно, чтобы заслужить такую привилегию.

Дети ездят на метро и занимаются волонтерством — работают и убирают — в местной больнице.

Гордон Рамзи с семьей Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее сообщал, что:

Появление звездной супружеской пары Цукербергов стало главной интригой миланской Недели моды.

Марк Цукерберг тайно купил особняк за 23 миллиона долларов в Вашингтоне, округ Колумбия, недалеко от Овального кабинета Дональда Трампа.

Кроме того, миллиардер строит огромный бункер на острове Кауаи на Гавайях. Другие очень богатые люди также готовятся к возможному апокалипсису или третьей мировой войне.