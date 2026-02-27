Техномагнат вместе с женой Присциллой Чан неожиданно появился в первом ряду на показе Prada в Милане, заняв места, которые берегли для главных икон Голливуда.

Появление звездной четы Цукербергов стало главной интригой миланской Недели моды. Как сообщает The New York Times, до последнего момента имена гостей на VIP-местах держали в секрете. Модное сообщество ожидало увидеть там Рианну или Зендею, однако вместо звезд кино и сцены появился основатель Meta в окружении многочисленной охраны.

Пара не только посетила дефиле, но и отпраздновала в Италии 41-летие Присциллы, которое она отмечала 24 февраля. В соцсетях Марк поделился кадрами с прогулки по солнечным улочкам и их вечерними образами.

Критика стиля Цукерберга

Несмотря на попытки Марка влиться в мир высокой моды, далеко не все оценили его "модный десант". В отличие от других селебрити, пара вела себя довольно отстраненно и почти не общалась с другими гостями.

Наряды Марка Цукерберга и его жены вызвали много вопросов на модном показе в Милане Фото: Instagram

Одни обвиняют Цукерберга в копировании Джеффа Безоса и попытке искусственно "купить" себе статус иконы стиля. Другие иронизируют над коммерциализацией искусства: "Кто-то еще помнит времена, когда мода была о творчестве, а не о больших чеках?" — пишут в комментариях.

