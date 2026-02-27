Цього разу техномагнат разом із дружиною Прісциллою Чан неочікувано з’явився в першому ряду на показі Prada в Мілані, зайнявши місця, які пророкували головним іконам Голлівуду.

Поява зіркового подружжя Цукербергів стала головною інтригою міланського Тижня моди. Як повідомляє The New York Times, до останнього моменту імена гостей на VIP-місцях тримали в секреті. Модна спільнота очікувала побачити там Ріанну або Зендею, проте замість зірок кіно та сцени з’явився засновник Meta в оточенні численної охорони.

Пара не лише відвідала дефіле, а й відсвяткувала в Італії 41-річчя Прісцилли, яке вона відзначала 24 лютого. У соцмережах Марк поділився кадрами з прогулянки сонячними вуличками та їхніми вечірніми образами.

Критика стилю Цукерберга

Попри спроби Марка влитися у світ високої моди, далеко не всі оцінили його "модний десант". На відміну від інших селебріті, пара поводилася досить відсторонено і майже не спілкувалася з іншими гостями.

Відео дня

Вбрання Марка Цукерберга і його дружини викликало багато питань на модному показі у Мілані Фото: Instagram

Одні звинувачують Цукерберга в копіюванні Джеффа Безоса та спробі штучно "купити" собі статус ікони стилю. Інші іронізують над комерціалізацією мистецтва: "Хтось ще пам’ятає часи, коли мода була про творчість, а не про великі чеки?" — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Марк Цукерберг таємно купив маєток за $23 мільйони у Вашингтоні, округ Колумбія, недалеко від Овального кабінету Дональда Трампа.

Також ми повідомляли, що Цукерберг заплатить "тіктокерам" по $5000 за реєстрацію в Facebook і Instagram.

Крім того, мільярдер будує величезний бункер на острові Кауаї на Гаваях. Інші дуже багаті люди також готуються до ймовірного апокаліпсису, або третьої світової війни.