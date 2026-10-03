Несподівані звички мільярдерів: як Цукерберг та Гейтс виховують дітей (фото)

На кожного молодого спадкоємця зіркових батьків, що виставляє напоказ розкіш у приватному літаку, припадає мільярдер, який привчає своїх дітей до скромного способу життя.

Виявляється, правила в родинах мільярдерів часто схожі на ті, що існують у звичайних сім’ях: стратегії варіюються від залучення дітей Марка Цукерберга до виконання щоденних домашніх обов’язків до подорожей дітей мільярдера Джона Кодвелла бюджетними авіалініями. Про це пише Hello Magazine.

Ощадливі звички мільярдерів

Деякі з найвидатніших мільярдерів обирають для своїх дітей "звичайне" домашнє життя. Засновник компанії Meta Марк Цукерберг, який самотужки досяг успіху, та його дружина Прісцилла Чан (донька китайських біженців із В’єтнаму, що народилася в штаті Массачусетс) особисто займаються вихованням своїх доньок: Макс, Огаст та Аурелії.

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Марк навчає їх друкувати та писати код, а діти відповідають за виконання домашніх справ. Вони також ходять на роботу разом із мамою й татом, щоб побачити, як минає робочий день.

В інтерв’ю CBS Mornings подружжя розповіло, як вони допомагають дітям зберігати зв’язок із реальністю.

"Гадаю, насамперед ми не даємо їм усього підряд. Це важливий момент. Але вони також мають свої обов’язки та хатню роботу", — зазначив Цукерберг.

Цукерберг з дочками Фото: instagram/zuck

Білл і Мелінда Гейтс

Колишнє подружжя — Білл Гейтс і Мелінда Френч Гейтс — застосовували схожий підхід у вихованні своїх дітей, зокрема й доньки, докторки Дженніфер Гейтс, яка нині працює педіатром.

"У нас вдома була така фраза: "Те, що я можу щось зробити — або ми можемо, — ще не означає, що ми повинні це робити"", — розповіла Мелінда в подкасті Bloomberg. "Тож у кожного з моїх дітей були кишенькові гроші. Сума зростала в міру того, як вони дорослішали, щоб допомогти їм навчитися розпоряджатися коштами". Діти мали відкладати третину отриманих грошей на благодійність.

Вона згадує випадок, коли її старша донька Дженніфер побачила дизайнерську сумочку й попросила купити її. "Звісно, ​​я могла б її купити. Але я сказала: "Але якби я це зробила, що б це означало для інших дівчат у твоїй школі? Хіба це не віддалило б тебе від них?""

Дженніфер Гейтс Фото: Instagram jenniferkgates

Діти Гордона Рамзі

Ощадливість у питаннях пересування — поширена риса серед заможних батьків, які прагнуть навчити своїх дітей розуміти реальне життя. Наприклад, Гордон Рамзі — "всього лише" мультимільйонер зі статками, що, за наявними даними, сягають близько 220 мільйонів доларів; водночас він, схоже, є одним із найсуворіших батьків-багатіїв, коли йдеться про поблажки для дітей.

Знаменитий шеф-кухар і його дружина Тана Рамзі привчають дітей до скромності — зокрема, вони літають економкласом, тоді як мама й тато — першим, адже діти ще не працювали достатньо наполегливо, щоб заслужити такий привілей.

Діти користуються метро й займаються волонтерством — працюють і прибирають — у місцевій лікарні.

Гордон Рамзі з родиною Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Поява зіркового подружжя Цукербергів стала головною інтригою міланського Тижня моди.

Марк Цукерберг таємно купив маєток за $23 мільйони у Вашингтоні, округ Колумбія, недалеко від Овального кабінету Дональда Трампа.

Крім того, мільярдер будує величезний бункер на острові Кауаї на Гаваях. Інші дуже багаті люди також готуються до ймовірного апокаліпсису, або третьої світової війни.