Жених Никитюк показался после операции и засветил маленького сына (фото)

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, впервые вышел на связь после перенесенной операции. Врачи прооперировали ему ногу.

В настоящее время Дмитрий проходит реабилитацию и в ближайшее время планирует вернуться в армию. Об этом жених Никитюк рассказал в Instagram-stories (special_my_profession).

Как себя чувствует жених Никитюк после операции

По словам Бабчука, как только он сможет нормально ходить, он сразу же вернётся к службе.

"Сейчас постепенно восстанавливаюсь. Как только смогу нормально ходить, прибавлю газу в военном деле, ведь задачи сами по себе не выполнятся", — отметил Дмитрий.

Дмитрий Бабчук восстанавливается после операции Фото: Instagram

Кроме того, Бабчука спросили, чем он ещё занимается, помимо службы. На что мужчина кратко ответил: "Отцовством". К тому же он показал трогательное фото с сыном Оскаром, которому уже год.

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Бабчук показал сына Оскара Фото: Instagram

Жених Никитюк также призвал украинцев вступать в армию, чтобы в будущем не стыдиться себя.

"Не пытайтесь быть похожими на кого-то. Развивайте себя как личность. Изучайте медицину, тактику, огневую подготовку и поступайте на военную службу, чтобы не стыдиться себя, когда станете дедушками", — добавил Дмитрий.

Бабчук призвал украинцев вступать в армию Фото: Instagram

Что известно о службе Бабчука

Дмитрий ушел на войну в 2016 году. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты, а затем — в отдельном подводном противодиверсионном отряде и 73-м морском центре ССО.

Впрочем, где сейчас несет службу Бабчук, неизвестно. Сам он об этом не рассказывает.

Отношения Никитюка и Бабчука

Известная телеведущая встречается с Дмитрием Бабчуком с 2024 года. Мужчина моложе Никитюк на девять лет. В 2025 году он сделал звезде предложение, но свадьбы пока не было.

15 июня 2025 года у пары родился сын Оскар.

Никитюк с женихом и сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дмитрий Бабчук перенес операцию. Морской пехотинец оказался в больничной палате. После хирургического вмешательства он появился в Instagram и сообщил, что ему прооперировали ногу.

Недавно Леся Никитюк показала своего годовалого сына Оскара. Звезда экрана ездила по делам в Закарпатье, взяв с собой ребенка и заказав трансфер.

Кроме того, жених Леси Никитюк удивил своим ответом на вопрос, планируют ли они завести ещё детей.