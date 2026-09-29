Наречений Нікітюк показався після операції та засвітив маленького сина (фото)

Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, вперше вийшов на зв’язок після перенесеної операції. Лікарі прооперували йому ногу.

Наразі Дмитро відновлюється та незабаром планує повернутись у військо. Про це обранець Нікітюк розповів в Instagram-stories (special_my_profession).

Як почувається наречений Нікітюк після операції

За словами Бабчука, як тільки він зможе нормально ходити, то відразу повернеться до служби.

"Зараз потроху відновлююся. Як тільки зможу нормально ходити, дам газу на війноньку, бо завдання самі себе не виконають", – зазначив Дмитро.

Дмитро Бабчук відновлюється після операції Фото: Instagram

Крім цього, у Бабчука запитали, чим він ще займається, окрім служби. На що чоловік коротко відповів: "Батьківством". До того ж він показав щемливе фото з сином Оскаром, якому вже рік.

Бабчук показав сина Оскара Фото: Instagram

Обранець Нікітюк також закликав українців приєднуватись до війська, щоб у майбутньому не було соромно за себе.

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"Не намагайтеся бути схожими на когось. Розвивайте себе, як особистість. Вивчайте медицину, тактику, вогневу підготовку та приєднуйтесь до війська, щоб не було соромно за себе, коли станете дідусями", — додав Дмитро.

Бабчук закликав українців приєднуватись до війська Фото: Instagram

Що відомо про службу Бабчука

Дмитро пішов на війну у 2016 році. Він служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти, а згодом – в окремому підводному протидиверсійному загоні та 73-му морському центрі ССО.

Втім, де зараз проходить службу Бабчук, невідомо. Чоловік про це не розголошує.

Стосунки Нікітюк і Бабчука

Відома телеведуча разом з Дмитром Бабчуком з 2024 року. Чоловік молодший за Нікітюк на дев’ять років. У 2025-му він освідчився зірці, але весілля ще не було.

15 червня 2025 року у пари народився син Оскар.

Нікітюк з нареченим та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дмитро Бабчук переніс операцію. Морський піхотинець опинився на лікарняному ліжку. Після хірургічного втручання він показався в Instagram та повідомив, що йому прооперували ногу.

Нещодавно Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара. Зірка екрану їздила у справах на Закарпаття, взявши із собою дитину та замовивши трансфер.

Крім того, наречений Лесі Нікітюк здивував відповіддю, чи планують вони ще дітей.