Камеры запечатлели странное поведение Джонни Деппа на вечеринке (фото)

Джонни Депп удивил публику на вечеринке в Лас-Вегасе, попробовав искусственную зелень прямо из фотозоны. Голливудская звезда перекусила декоративными листьями во время презентации собственного бренда рома Three Hearts.

Запечатленный на видео инцидент произошел в минувшие выходные на вечеринке в отеле Park MGM в рамках мероприятия Drink Las Vegas, пишет Pade Six.

63-летний актёр из фильма "Пираты Карибского моря" в тёмном наряде, коричневой широкополой шляпе и солнцезащитных очках позировал фотографам с напитком в руке. В какой-то момент Депп подошёл к стенду, укрытому искусственной зеленью, погрузился в неё лицом и достал один листок.

Джонни Депп откусил немного зелени со стенда Фото: скриншот

Актер спокойно жевал декоративное растение перед камерами, а затем выплюнул его и снова вернулся в фотозону за "добавкой". Позже он улыбался фотографам с двумя листочками, торчащими из его зубов, и поднимал бокал. В течение остальной части вечера Депп непринужденно общался и чокался с гостями заведения.

Видео дня

Джонни Депп позирует с листьями Фото: скриншот

Что происходит с Джонни Деппом

Этот странный случай произошёл на фоне активного возобновления карьеры актёра после громкого судебного процесса с бывшей женой Эмбер Херд.

В июле Джонни Депп неожиданно появился на фестивале Comic-Con в рамках промо-кампании фильма "Эбенезер: Рождественская песнь", где предстал в гриме и гримированных протезах в образе Эбенезера Скруджа. Кроме того, в августе продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что ведет переговоры с Деппом о его возвращении к роли капитана Джека Воробья в шестой части "Пиратов Карибского моря".

По словам инсайдеров, шестой фильм франшизы будет посвящён персонажу Марго Робби, а капитан Джек Воробей может появиться в качестве второстепенного героя.

Что касается странного поведения с зеленью, сам актёр ещё в 2013 году в интервью Чарли Роузу признавался: "Большинство вещей, которые считаются нормальными и являются общепринятыми в жизни, меня просто завораживают. Потому что для меня они кажутся действительно странными".

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