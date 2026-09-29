Камери зафіксували дивну поведінку Джонні Деппа на вечірці (фото)

Джонні Депп здивував публіку на вечірці в Лас-Вегасі, спробувавши на смак штучну зелень прямо з фотозони. Голлівудська зірка перекусив декоративним листям під час презентації власного бренду рому Three Hearts.

Зафіксований на відео інцидент стався минулими вихідними на вечірці в готелі Park MGM у межах заходу Drink Las Vegas, пише Pade Six.

63-річний актор "Піратів Карибського моря" у темному вбранні, коричневому крислатому капелюсі та сонцезахисних окулярах позував фотографам з напоєм у руці. У певний момент Депп підійшов до стенду, вкритого штучною зеленню, занурився в неї обличчям та дістав один листок.

Джонні Депп перекусив зеленню зі стенду Фото: скриншот

Актор спокійно зажував декоративну рослину перед камерами, а згодом виплюнув її і знову повернувся до фотозони за "добавкою". Згодом він посміхався фотографам із двома листочками, що стирчали з його зубів, та піднімав келих. Протягом решти вечора Депп невимушено спілкувався та цокався з гостями закладу.

Видео дня

Джонні Депп позує з листям Фото: скриншот

Що відбувається з Джоні Деппом

Цей чудернацький випадок стався на тлі активного відновлення кар'єри актора після гучного судового процесу з колишньою дружиною Ембер Герд.

В липні Джонні Депп неочікувано з'явився на фестивалі Comic-Con для промоції фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня", де постав у гримі та гримірованих протезах ув образ Ебенезера Скруджа. Крім того, у серпні продюсер Джеррі Брукгеймер підтвердив, що веде переговори з Деппом щодо його повернення до ролі капітана Джека Горобця у шостій частині "Піратів Карибського моря".

За словами інсайдерів, шостий фільм франшизи буде зосереджений навколо персонажа Марго Роббі, а капітан Джек Горобець може з'явитися як другорядний герой.

Щодо дивної поведінки із зеленню сам актор ще в 2013 році в інтерв'ю Чарлі Роузу зізнавався: "Більшість речей, які вважаються нормальними і є загальноприйнятими в житті, мене просто заворожують. Тому що для мене вони здаються справді дивними".

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