77-летняя Вера Вонг поразила селфи без макияжа: в чем ее секреты (фото)

В последние годы 77-летняя Вера Вонг привлекала внимание своим свежим внешним видом на красных дорожках, а теперь решила создать контраст с этими гламурными выходами, опубликовав редкое селфи без макияжа.

Известная дизайнер поделилась в Instagram фотографией, на которой она лежит в постели, чувствуя себя не очень хорошо.

Вера Вонг без макияжа

Она удивила поклонников, показав лицо без единой капли косметики и с распущенными длинными волосами, обрамлявшими его.

Вера подписала фото так: "Застряла в постели, постоянно чихаю… Так что остаюсь здесь… Это мой настоящий офис!"

Вера Вонг без макияжа Фото: Instagram verawanggang

Это произошло через несколько месяцев после того, как Вонг продемонстрировала невероятное преображение во время празднования своего 77-летия в июне.

Женщина была почти неузнаваема на фото в Instagram: она предстала в новом эффектном образе, задувая свечи в окружении друзей.

Видео дня

Вместо привычных для дизайнерши тёмных волос Вера продемонстрировала яркий блонд, который полностью изменил её внешность и сделал её неузнаваемой.

Вера Вонг Фото: Instagram verawanggang

В чём секреты красоты 77-летней Веры Вонг

Вонг, известная своими шикарными свадебными платьями, признавалась, что не придерживается какой-то особой диеты и не отказывает себе ни в фаст-фуде, ни в алкоголе.

"Я действительно ем в McDonald’s, без сомнения. Я заказываю там каждый день, примерно две недели, а потом меняю", — говорила знаменитость, которая также позволяет себе сладкое.

В частности, дизайнер много работает, что она называет одним из секретов своей красоты и молодости. Кроме того, Вера уделяет внимание состоянию своих длинных волос, поэтому постоянно их окрашивает.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, знаменитость примерила юбку с блестящими пайетками.