77-річна Вера Вонг вразила селфі без макіяжу: у чому її секрети (фото)

Останніми роками 77-річна Вера Вонг привертала увагу своїм свіжим виглядом на червоних доріжках, а тепер вирішила показати контраст до цих гламурних виходів, опублікувавши рідкісне селфі без макіяжу.

Відома дизайнерка поділилася в Instagram знімком, на якому вона лежить у ліжку, почуваючись не дуже добре.

Вера Вонг без макіяжу

Вона здивувала шанувальників, показавши обличчя без жодної краплі косметики та з розпущеним довгим волоссям, що обрамляло його.

Вера підписала фото так: "Застрягла в ліжку, постійно чхаю… Тож залишаюся тут… Це мій справжній офіс!"

Вера Вонг без макіяжу Фото: Instagram verawanggang

Це сталося через кілька місяців після того, як Вонг продемонструвала неймовірне перевтілення під час святкування свого 77-річчя в червні.

Жінка виглядала майже невпізнаваною на фото в Instagram: вона постала в новому ефектному образі, задуваючи свічки в оточенні друзів.

Видео дня

Замість звичного для дизайнерки темного волосся Вера продемонструвала яскравий блонд, що повністю змінив її зовнішність і зробив невпізнаваною.

Вера Вонг Фото: Instagram verawanggang

У чому секрети краси 77-річної Вери Вонг

Вонг, відома своїми шикарними весільними сукнями, зізнавалася, що не має особливої дієти та не позбавляє себе фаст-фуду чи алкоголю.

"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — говорила знаменитість, яка також дозволяє собі їсти солодке.

Зокрема, дизайнерка багато працює, що називає одним із секретів своєї краси та молодості. Окрім цього, Вера звертає увагу на стан свого довгого волосся, тому постійно його фарбує.

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