Дурнев носит роскошные Rolex стоимостью более 700 тысяч гривен (фото)

Известный украинский блогер и юморист Алексей Дурнев появился на публике с дорогостоящими часами Rolex. Их стоимость превышает 700 тысяч гривен.

Знаменитость носит часы модели Rolex Datejust 41 126 334. Аксессуар выполнен с изысканным черным циферблатом. Об этом сообщили в Threads.

Как выглядят дорогие часы Дурнева

Rolex Datejust 41 позиционируется как премиум-модель. Аксессуар имеет черный циферблат без бриллиантов и прямоугольные часовые метки. Корпус часов изготовлен из 18-каратного белого золота. Модель выделяется рифлёным безелем и браслетом с пятью рядами звеньев.

Кроме того, часы оснащены автоматическим калибром 3235 с запасом хода около 70 часов. Циферблат защищен сапфировым стеклом. Также модель водонепроницаема до 100 метров.

Отметим, что на сегодняшний день стоимость часов Дурнева превышает 14,5 тысяч евро — около 740 тысяч гривен.

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Дорогие часы Дурнева Фото: Threads Часы Rolex Фото: Threads

Сколько зарабатывает Дурнев

Ранее украинский блогер рассказывал, что после начала полномасштабной войны у него появились два источника дохода. Так, Дурнев получает пассивный доход от криптовалюты, а также большую часть денег ему приносят проекты на YouTube. Однако конкретную сумму Алексей не раскрывает.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный украинский боксер Александр Усик продемонстрировал элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.

Также дорогие часы любит украинский телеведущий Анатолий Анатолич. За их цену можно даже купить хороший автомобиль.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в изысканном наряде, в котором акцентировала внимание на дорогой брошке. Стоимость украшения составляет почти 13 тысяч гривен.