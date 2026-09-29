Дурнєв носить розкішний Rolex за понад 700 тисяч грн (фото)

Відомий український блогер та гуморист Олексій Дурнєв з'явився на публіці з коштовним годинником Rolex. Його вартість сягає понад 700 тисяч гривень.

Знаменитість носить прикрасу моделі Rolex Datejust 41 126 334. Аксесуар виконаний з вишуканим чорним циферблатом. Про це повідомили у Threads.

Як виглядає коштовний годинник Дурнєва

Rolex Datejust 41 позиціонується як преміум-модель. Аксесуар має чорний циферблат без діамантів і прямокутні годинні позначки. Корпус годинника виготовлений із 18-каратного білого золота. Модель виділяється рифленим безелем та браслетом з п’ятьма рядами ланок.

Крім цього, годинник має автоматичний калібр 3235 із запасом ходу близько 70 годин. Циферблат покритий сапфіровим склом. Також модель водонепроникна до 100 метрів.

Зазначимо, що на сьогодні вартість годинника Дурнєва сягає понад 14,5 тисяч євро – близько 740 тисяч гривень.

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Коштовний годинник Дурнєва Фото: Threads Годинник Rolex Фото: Threads

Скільки заробляє Дурнєв

Раніше український блогер розповідав, що після початку повномасштабної війни у нього є два заробітки. Так, Дурнєв має пасивний дохід від криптовалюти, а також більшість грошей йому приносять YouTube-проєкти. Однак конкретну суму Олексій приховує.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомий український боксер Олександр Усик засвітив елітний годинник. Вартість аксесуара становить 8 мільйонів гривень.

Також коштовні годинники полюбляє український телеведучий Анатолій Анатоліч. За їхню ціну можна навіть купити хороший автомобіль.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку. Вартість прикраси сягає майже 13 тисяч гривень.