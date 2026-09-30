Мечта сбылась: 39-летняя беременная Федишин раскрыл пол третьего ребенка (фото, видео)

Украинская певица Ирина Федишин ждет третьего ребенка. У артистки уже есть два сына, и она всегда мечтала о девочке. Звездная семья устроила гендер-пати, на котором раскрыла, кто же у них родится.

Федишин поделилась с подписчиками в Instagram (irynafedyshyn) трогательным видео с праздника. Певица вместе с мужем и сыновьями позировала в нарядах светлых тонов.

У Федишина родится девочка

Ирина Федишин и её муж Виталий Човник заказали огнетушители с цветным дымом. На фоне озера супруги устроили гендер-вечеринку. Когда семья увидела розовый цвет, то не могла поверить в своё счастье. Возлюбленный певицы начал прыгать и не сдерживал эмоций.

После того как родственники Федишин узнали пол третьего малыша, Виталий подарил жене огромный букет белых роз, и они нежно обнялись.

"Это Божье благословение! Мы безмерно счастливы и благодарим Бога за этот дар", — мило подписала ролик Федишин.

Видео дня

У Федишина родится девочка Фото: Instagram

Поклонники певицы тоже не сдержали слёз и заявили, что с нетерпением ждут появления маленькой принцессы.

"Ура! Ждем нашу маленькую принцессу";

"Поздравляем! Доченька! Ура!";

"Боже, это нереально! Мы так ждали её! Вы просто потрясающие".

Реакция поклонников Федишина Фото: Instagram

Личная жизнь Федишина

Певица познакомилась со своим мужем Виталием на концерте. В 2006 году пара поженилась. Ее возлюбленный Федишин также является ее продюсером.

У супругов двое сыновей: Юрий — 2011 года рождения и Олег — 2015 года рождения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федишин поделилась трогательными снимками в свадебном платье. Поводом для публикации фотографий с "повторной свадьбы" стала особая дата — супруги отметили 20-ю годовщину своего брака.

Также певица поразила своим внешним видом. 39-летняя артистка, которая в третий раз готовится стать мамой, поделилась откровенными снимками из новой фотосессии.

Кроме того, украинская певица порадовала пользователей сети новыми снимками со своим заметно подросшим старшим сыном Юрием. Артистка показала, как изменился 15-летний парень за последнее время.