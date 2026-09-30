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Мечта сбылась: 39-летняя беременная Федишин раскрыл пол третьего ребенка (фото, видео)

Как выглядят Ирина Федишин и её муж Виталий
Ирина Федишин и ее муж Виталий | Фото: Instagram

Украинская певица Ирина Федишин ждет третьего ребенка. У артистки уже есть два сына, и она всегда мечтала о девочке. Звездная семья устроила гендер-пати, на котором раскрыла, кто же у них родится.

Федишин поделилась с подписчиками в Instagram (irynafedyshyn) трогательным видео с праздника. Певица вместе с мужем и сыновьями позировала в нарядах светлых тонов.

У Федишина родится девочка

Ирина Федишин и её муж Виталий Човник заказали огнетушители с цветным дымом. На фоне озера супруги устроили гендер-вечеринку. Когда семья увидела розовый цвет, то не могла поверить в своё счастье. Возлюбленный певицы начал прыгать и не сдерживал эмоций.

После того как родственники Федишин узнали пол третьего малыша, Виталий подарил жене огромный букет белых роз, и они нежно обнялись.

"Это Божье благословение! Мы безмерно счастливы и благодарим Бога за этот дар", — мило подписала ролик Федишин.

Видео дня
У Ирины Федишин родится девочка
У Федишина родится девочка
Фото: Instagram

Поклонники певицы тоже не сдержали слёз и заявили, что с нетерпением ждут появления маленькой принцессы.

  • "Ура! Ждем нашу маленькую принцессу";
  • "Поздравляем! Доченька! Ура!";
  • "Боже, это нереально! Мы так ждали её! Вы просто потрясающие".
Реакция сети на беременность Федишин
Реакция поклонников Федишина
Фото: Instagram

Личная жизнь Федишина

Певица познакомилась со своим мужем Виталием на концерте. В 2006 году пара поженилась. Ее возлюбленный Федишин также является ее продюсером.

У супругов двое сыновей: Юрий — 2011 года рождения и Олег — 2015 года рождения.

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Кроме того, украинская певица порадовала пользователей сети новыми снимками со своим заметно подросшим старшим сыном Юрием. Артистка показала, как изменился 15-летний парень за последнее время.