Вагітна Федишин розкрила стать третьої дитини: емоційне відео

Українська співачка Ірина Федишин в очікуванні третьої дитинки. Артистка вже має двох синів, і завжди мріяла про дівчинку. Зіркова родина влаштувала гендер-паті, де розсекретила, хто ж у них буде.

Щемливим відео зі свята Федишин поділилась з підписниками в Instagram (irynafedyshyn). Співачка з чоловіком та синами позували в образах світлих тонів.

У Федишин буде дівчинка

Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник замовили вогнегасники з кольоровим димом. На тлі озера подружжя влаштувало гендер-паті. Коли родина побачила рожевий колір, то не могла повірити своєму щастю. Коханий співачки почав стрибати і не стримував емоцій.

Після того, як рідні Федишин дізнались стать третього малюка, Віталій подарував дружині величезний букет білих троянд і вони ніжно обійнялись.

"Це Боже благословення! Щасливі безмежно і дякуємо Богові за цей дарунок", — мило підписала ролик Федишин.

Видео дня

У Федишин буде дівчинка Фото: Instagram

Шанувальники співачки теж не стримали сліз і заявили, що з нетерпінням чекають на появу маленької принцеси.

"Ура! Чекаємо нашу маленьку принцесу";

"Вітання! Донечка! Ура!";

"Боже, це нереально! Ми чекали її! Ви неймовірні".

Реакція фанатів Федишин Фото: Instagram

Особисте життя Федишин

Співачка познайомилась зі своїм чоловіком Віталієм на концерті. У 2006 році пара одружилась. Коханий Федишин також є її продюсером.

У подружжя двоє синів: Юрій – 2011 року народження та Олег – 2015-го.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.

Також співачка приголомшила зовнішнім виглядом. 39-річна артистка, яка втретє готується стати мамою, поділилась відвертими світлинами з нової фотосесії.

Крім того, українська співачка замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час.