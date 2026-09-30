Жена ушла от внука Деда Толи и уехала в Украину: теперь он остался один в Канаде (фото)

Внук покойного Деда Толи Гусин Александр заявил, что от него ушла женщина с ребёнком. Теперь он живёт один в Канаде.

Мужчина поделился подробностями о своей личной жизни в Instagram.

Внук Деда Толи остался один

"Я живу один в Канаде. Сейчас в моей жизни наступил новый и непростой период. Аня с Эмели улетели в Португалию к родным, а совсем скоро будут в Украине", — начал блогер.

Внук Деда Толи подчеркнул, что они не расстались навсегда. А просто решили некоторое время пожить отдельно.

"Да, у нас, как и во многих семьях, бывают недоразумения и ссоры. Возможно, именно расстояние поможет нам лучше понять друг друга, соскучиться и переосмыслить некоторые вещи", — отметил Александр.

А внук Деда Толи впервые за долгое время остался один.

"И скажу честно, это очень непривычно и одиноко. Я даже не представлял, насколько тяжело возвращаться в пустой дом. Теперь я ещё и сам готовлю, убираюсь и занимаюсь всем бытом. Раньше большую часть этого делала Аня, пока я работал и занимался фотографией", — признался украинец.

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Александр надеется, что его родные вернутся и они смогут оставить все неприятности позади.

Жена и дочь внука Деда Толи Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Внук покойного Деда Толи, который сейчас живет в Канаде, опубликовал в соцсетях трогательное поздравление для своей бабушки Оли по случаю ее дня рождения.

На 89-м году жизни скончался Дед Толя — популярный блогер, чей образ стал настоящим мемом в украинском сегменте интернета. Видео с его участием массово распространялись в TikTok, YouTube и на других платформах.

Об особой боли утраты рассказал внук блогера — переживания усугубляет то, что после начала полномасштабной войны он вместе с семьей уехал в Канаду. Сам же Дед Толя остался в Украине, в Каменце-Подольском, где жил вместе с женой.