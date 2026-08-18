После эмиграции в Канаду: внук покойного Деда Толи обратился к овдовевшей бабушке (фото)

Внук покойного Деда Толи, который сейчас живёт в Канаде, опубликовал в соцсетях трогательное поздравление для своей бабушки Оли по случаю её дня рождения. Несмотря на тысячи километров расстояния, мужчина рассказал, что каждый день общается с бабушкой по телефону.

Внук опубликовал пост, посвящённый дню рождения бабушки Оли — вдовы своего покойного деда, которого многие помнят как блогера "Деда Толю".

"Сегодня день рождения моей бабушки Оли. Бабушка — одна из самых сильных и в то же время самых добрых женщин, которых я знаю. Как дедушка когда-то говорил — характер у неё ещё тот. Но я хочу пожелать ей самого главного — здоровья, сил и терпения", — написал внук.

"Идеальных семей не бывает"

Не скрывая правды, блогер честно рассказал, что в семье случалось всякое — и ссоры, и недоразумения. Впрочем, по его словам, главное остаётся неизменным: бабушка всегда любила своего мужа.

"Идеальных семей не бывает. У нас тоже бывало всякое: ссоры, резкие слова, недоразумения. Дед тоже был не из легких. Но я точно знаю одно – бабушка его по-настоящему любила. Всегда переживала за него, помогала, готовила, ухаживала и была рядом", – признался внук.

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"Всегда переживает за меня"

Хотя муж сейчас находится за океаном, это не мешает им поддерживать теплые отношения. Общение по телефону стало для них ежедневным ритуалом, а взаимная поддержка – тем, что скрепляет семью даже на расстоянии.

Бабушка и внук Деда Толи (фото, сгенерированное ИИ) Фото: Instagram

"Сейчас мы практически каждый день общаемся по телефону. Она меня поддерживает, мотивирует и всегда переживает за меня. Больше всего я хочу, чтобы мы обязательно ещё раз увиделись, обнялись и провели вместе много приятных моментов. Бабушка, желаю тебе крепкого здоровья, спокойствия, сил, терпения и ещё много-много лет жизни. Я тебя очень люблю. С днём рождения, бабушка Оля", – заключил внук.

Этот пост быстро тронул пользователей сети, которые в комментариях пожелали бабушке Оле крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В своё время мы писали о том, как прошли похороны блогера.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На 89-м году жизни скончался Дед Толя – популярный блогер, чей образ стал настоящим мемом в украинском сегменте интернета. Видео с его участием массово распространялись в TikTok, YouTube и на других платформах.

Об особой боли от потери рассказал внук блогера – переживания усугубляет то, что после начала полномасштабной войны он вместе с семьёй уехал в Канаду. Сам же Дед Толя остался в Украине, в Каменце-Подольском, где жил вместе с женой.

Кроме того, в соцсетях разразился скандал: пользователи заметили, что в ролике, посвящённом памяти блогера, содержалась реклама казино, что возмутило немало людей.