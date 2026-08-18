Після еміграції у Канаду: внук покійного Діда Толі звернувся до овдовілої бабусі (фото)

Онук покійного Діда Толі, який нині живе в Канаді, опублікував у соцмережах зворушливе привітання для своєї бабусі Олі з нагоди її дня народження. Попри тисячі кілометрів відстані, чоловік розповів, що щодня спілкується з бабусею телефоном.

Внук опублікував допис, присвячений дню народження бабусі Олі – вдові свого покійного діда, якого багато хто пам'ятає як блогера "Діда Толю".

"Сьогодні день народження моєї бабусі Олі. Бабуся – одна з найсильніших і водночас найдобріших жінок, яких я знаю. Як дід колись казав – характер у неї ще той. Але я хочу побажати їй найголовнішого – здоров'я, сил і терпіння", – написав онук.

"Ідеальних сімей не буває"

Не приховуючи правди, блогер чесно розповів, що в родині траплялося всяке – і сварки, і непорозуміння. Втім, за його словами, головне лишається незмінним: бабуся ніколи не зраджувала своїй любові до чоловіка.

"Ідеальних сімей не буває. У нас теж було всяке: сварки, різні слова, непорозуміння. Дід теж був ще той характер. Але я точно знаю одне – бабуся його по-справжньому любила. Завжди переживала за нього, допомагала, готувала, доглядала й була поруч", – зізнався внук.

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"Завжди переживає за мене"

Хоча чоловік зараз перебуває за океаном, це не заважає їм підтримувати теплий зв'язок. Спілкування телефоном стало для них щоденним ритуалом, а взаємна підтримка – тим, що тримає родину разом навіть на відстані.

Бабуся і внук діда Толі (фото, згенероване ШІ) Фото: Instagram

"Зараз ми практично кожного дня спілкуємося телефоном. Вона мене підтримує, мотивує і завжди переживає за мене. Найбільше хочу, щоб ми ще обов'язково побачилися, обійнялися і провели разом багато хороших моментів. Бабусю, бажаю тобі міцного здоров'я, спокою, сил, терпіння і ще багато-багато років життя. Я тебе дуже люблю. З днем народження, бабусю Олю", – підсумував онук.

Допис швидко розчулив користувачів мережі, які в коментарях побажали бабусі Олі міцного здоров'я та довгих років життя.

Свого часу, ми писали, як минув похорон блогера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На 89-му році життя не стало Діда Толі – популярного блогера, чий образ став справжнім мемом в українському сегменті інтернету. Відео за його участі масово розходилися TikTok, YouTube та іншими платформами.

Про особливий біль втрати розповів онук блогера – переживання посилює те, що після початку повномасштабної війни він разом із родиною виїхав до Канади. Сам же Дід Толя лишався в Україні, у Кам'янці-Подільському, де жив разом із дружиною.

Окремо в соцмережах спалахнув скандал: користувачі звернули увагу, що ролик, присвячений пам'яті блогера, містив рекламу казино, що обурило чимало людей.