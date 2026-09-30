Дружина онука Діда Толі поїхала в Україну: тепер він сам у Канаді (фото)

Внук покійного Діда Толі Гусін Олександр заявив, що від нього пішла жінка з дитиною. Тепер він живе сам у Канаді.

Одкровеннями про особисте життя чоловік поділився в Instagram.

Онук Діда Толі залишився сам

"Я живу сам у Канаді. Зараз у моєму житті новий і непростий період. Аня з Емелі полетіли в Португалію до рідних, а зовсім скоро будуть в Україні", — почав блогер.

Онук Діда Толі наголосив, що вони не розійшлися остаточно. А вирішили певний час пожити окремо.

"Так, у нас, як і в багатьох сім’ях, бувають непорозуміння та сварки. Можливо, саме відстань допоможе нам краще зрозуміти одне одного, скучити й переосмислити деякі речі", — зазначив Олександр.

А онук Діда Толі вперше за довгий час залишився сам.

"І скажу чесно, це дуже незвично й самотньо. Я навіть не уявляв, наскільки важко повертатися в порожній дім. Тепер ще й сам готую, прибираю та займаюся всім побутом. Раніше величезну частину цього робила Аня, поки я працював і займався фотографією", — зізнався українець.

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Олександр сподівається, що його рідні повернуться і вони зможуть залишити негаразди позаду.

Дружина та дочка онука Діда Толі Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Онук покійного Діда Толі, який нині живе в Канаді, опублікував у соцмережах зворушливе привітання для своєї бабусі Олі з нагоди її дня народження.

На 89-му році життя не стало Діда Толі – популярного блогера, чий образ став справжнім мемом в українському сегменті інтернету. Відео за його участі масово розходилися TikTok, YouTube та іншими платформами.

Про особливий біль втрати розповів онук блогера – переживання посилює те, що після початку повномасштабної війни він разом із родиною виїхав до Канади. Сам же Дід Толя лишався в Україні, у Кам'янці-Подільському, де жив разом із дружиною.