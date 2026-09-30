Дочь Ани Лорак опозорилась своей неграмотностью: девушка не знает русского языка

Дочь певицы-предательницы Ани Лорак — София — опозорилась в сети. Девушка публично продемонстрировала, что не знает русского языка, хотя и живёт в Москве.

София опозорилась своей неграмотностью, поздравляя маму с днём рождения. Об этом стало известно на странице Лорак в Instagram (anilorak).

Дочь Лорак не знает русского языка

28 сентября певица отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 48 лет. Лорак опубликовала в сети праздничное фото. Её дочь София в честь этого решила поздравить маму. Девушка оставила комментарий под постом и в очередной раз доказала, что неграмотна.

"С днём рождением", — написала дочь артистки.

Кстати, правильная форма поздравления звучит так: "С днём рождения". Интересно, что 15-летняя София учится в девятом классе элитной школы. Она уже много лет живет в Москве, и удивительно, что девушка не знает элементарных правил русского языка.

Видео дня

Дочь Ани Лорак опозорилась своей неграмотностью Фото: Instagram

Что известно о дочери Лорак

София Налчаджиоглу родилась в 2011 году. Её отец — первый муж Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Девушка живёт вместе с мамой в России.

По данным инсайдеров, София учится в Павловской гимназии в Москве.

Дочь Ани Лорак Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Испанец Исаак Виджраку, супруг певицы Ани Лорак, записал видео, в котором изложил своё видение причин российско-украинской войны.

Также избранник певицы устроил скандал из-за того, что его возлюбленную с днём рождения не поздравил российский президент Владимир Путин. После громкого возмущения Исаака его заблокировали в Instagram.

Кроме того, бывший муж певицы Ани Лорак — Мурат Налкакиоглу — встретился с их 15-летней дочерью Софией. Они вместе прибыли в Турцию.