Не знає мови: 15-річна донька Ані Лорак зганьбилась неграмотністю (фото)

Донька співачки-зрадниці Ані Лорак – Софія – зганьбилась у мережі. Дівчина привселюдно показала, що не знає російської мови, хоча живе у Москві.

Софія осоромилась своєю неграмотністю під час привітання мами з днем народження. Про це стало відомо на сторінці Лорак в Instagram (anilorak).

Донька Лорак не знає російської мови

28 вересня співачка відсвяткувала день народження. Їй виповнилось 48 років. Лорак оприлюднила у мережі святкове фото. Її донька Софія на честь цього вирішила привітати маму. Дівчина залишила коментар під дописом і вкотре довела, що неграмотна.

"З днем народженням", — написала донька артистки.

До речі, правильна форма привітання звучить так: "З днем народження". Цікаво, що 15-річна Софія навчається у дев’ятому класі елітної школи. Вона вже багато років живе у Москві і дивно, що дівчина не знає елементарних правил російської мови.

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Донька Ані Лорак зганьбилась неграмотністю Фото: Instagram

Що відомо про доньку Лорак

Софія Налчаджіоглу народилася у 2011 році. Її батько – перший чоловік Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу. Дівчина живе разом з мамою у Росії.

За даними інсайдерів, Софія навчається у Павлівській гімназії у Москві.

Донька Ані Лорак Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іспанець Ісаак Віджраку, чоловік співачки Ані Лорак, записав відео, в якому виклав власне бачення причин російсько-української війни.

Також обранець співачки влаштував скандал через те, що його кохану з днем народження не привітав російський президент Володимир Путін. Після гучного обурення Ісаака – йому заблокували Instagram-сторінку.

Крім того, колишній чоловік співачки Ані Лорак — Мурат Налкакіоглу — зустрівся з їхньою 15-річною донькою Софією. Вони разом прибули до Туреччини.