"Бабах": травести-дива Монро рассказала об эвакуации из поезда (фото)

Украинская блогерша и телеведущая Невгамовна Монро пережила эвакуацию из поезда во время очередной атаки россиян.

Знаменитость ехала из столицы в Закарпатье.

Травести-дива Монро эвакуировалась из поезда

"Добралась с поезда Киев — Ужгород в 08:17. Задержка почти на 2 часа. Вчера не успели отправляться, я только что смыла макияж. Эвакуация налево. Б*я. Крем не нанесла, кожа стянулась, беру доки, сумку, воду и на выход… на перрон третьего пути. Все стоят, ну, на перроне… Хммм, а как же правило дистанции от поезда?" — написала блогерша на своём YouTube-канале.

Монро ориентировалась на проводников, ведь им по рации поступают указания, которые слышат все.

"Быстрее, все пассажиры — прочь от поезда! Пассажиры, все отойдите от поезда!" — кричат проводники. "Куда? Прыгать с платформы?" — резонно спрашивают пассажиры. Бабах! Ощущение, будто ударили где-то рядом с правым ухом. Тело на секунду сжалось и замерло", — вспомнила травести-дива.

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Травести-дива Монро эвакуировалась из поезда Фото: Instagram

В этот момент люди гадали, упадут ли обломки на дом или дрон "разлетелся в прах".

Травести-дива Монро эвакуировалась из поезда Фото: YouTube

"Светская беседа, версия 2026 года. Все устремились к мосту, чтобы перейти к крошечному зданию вокзала. Кого-то из детей успокаивают родители, дамы укутываются в одеяла, в небе ярко сияет полная луна", — вспоминает блогерша.

Монро села на ступеньки моста, отпила воды, поискала крем в сумке.

"Кожа просила увлажнения. Нет. И забилась на месяц. Интересно, когда можно будет сбежать туда, как в Ужгород? Только на ракете? Наверное, не доживу… Отбой по Киеву. Все устремились обратно, но ждем отбой по области", — написала травести-дива.

Утром блогерша уже появилась в Закарпатье.

Травести-дива Монро Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская блогерша и телеведущая Невгамовна Монро стала психологом и уже год консультирует людей после получения образования.

Травести-дива вмешалась в конфликт Натальи Холоденко с Барскими и Бадоевым.

Кроме того, блогерша и телеведущая прокомментировала интервью комика и ветерана войны Виктора Розового.